Bu yıl Ramazan ayının “Üzerinde her canın hakkı var, bu Ramazan ve her zaman” temasıyla geçirileceğini ifade eden Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Ramazan ayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayı boyunca Müslüman’ın nasıl davranması gerektiğini dile getiren Müftü Çimen, Allah nasip ederse mübarek bir aya, mutlu bir mevsime ulaştıklarını söyledi.

RAMAZAN AYI ORUÇ VE KUR’AN AYIDIR

Ramazan ayının bir aylık bir eğitim süreci olduğunu belirten Müftü Çimen, “3 ayların sonuncusu olan hakikaten mümin için, Müslüman için, İslam toplumları için manevi hayatın inşa mevsimi olan bir Ramazan’a ulaştık. Ramazan ayı oruç ve Kur’an ayıdır. İslam’ın 5 şartından birisi olan oruç ibadetini ifa ettiğimiz, yerine getirdiğimiz bir mevsim. Ramazan esasen diğer aylardan farklı bir ay. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz ‘Allah’ım Recep’i ve Şaban’ı hayırlı kıl, bizi Ramazan’a ulaştır’ diye dua etmiştir. Hiç şüphesiz Kur’an’ın içinde indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan ve Kadir Gecesi’nin içinde bulunduğu bir ay. Ramazan ayı bir çok müjdelerin müminler için verildiği bir mevsim. Ramazan aslında bir aylık bir eğitim süreci. 11 ay içerisinde Müslüman’ın manevi dünyasında biriken kirlerin, pasların temizlendiği, bozulan manevi dünyasının düzeltildiği, dindarlığımızı yeniden inşa ettiğimiz bir mevsim. Bu anlamda Ramazan demek, İslami, insani, ahlaki kavramların hayat bulduğu bir mevsim. Biz kaybettiğimiz veya kaybolmaya yüz tutmuş birçok değerimizi yeniden tanıdığımız, buluştuğumuz bir mevsim” şeklinde konuştu.

MÜMİN SADECE AÇ DURMAYACAK

“Ramazan ayı için bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir teması var” diyen Müftü Çimen şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz Kutlu Doğum’da ve Ramazan aylarında Diyanet İşleri Başkanlığımızca bir tema belirleniyor. Bu yılki tema ise ‘Üzerinde her canın hakkı var, bu Ramazan ve her zaman’ bu tema üzerinden özellikle vaazlarımızda, sohbetlerimizde toplumumuzu aydınlatırken bu konuyu öne çıkartmanın gayreti içerisinde olacağız. Mesela insanın insanda hakkı var, annenin baba üzerinde hakkı var, çocuklarımızın bizim üzerimizde hakkı var, komşunun hakkı var, yoksulun, yetimin, fakirin-fukaranın hakkı var, diğer canlıların bizim üzerimizde hakkı var, hak kavramının anlatıldığı, öne çıkarıldığı bir Ramazan mevsimi olacak inşallah. Ramazan ayı nedeniyle bu bir ay içerisinde Müslümanlar, müminler iftarlarında, sahurlarında, Ramazan’ın içerisinde yoksul, yetim, fakir, fukara sevinip mutlu oldukça Ramazan ve oruç anlamlı olacak. Ramazan ayında mümin sadece aç durmayacak. Oruç açlıktan ibaret değil. Orucun bize kazandırdığı, Ramazan mektebinde, Ramazan okulunda oruç dersinden bizim çıkaracağımız çok büyük anlamlar olmalı. Yoksul, yetim, fakir, fukara sevinip mutlu olursa Ramazan o zaman Ramazan olacak. Oruç anlam bulacak. Böyle düşünmemiz lazım.”

NEFİS EĞİTİMİNE ÖNEM VERECEĞİZ

Ramazan ayında oruç ve takvanın önemine dikkat çeken Müftü Çimen, “Ramazan ve oruç sayesinde biz aslında fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahiplerinin hissiyatını yaşıyoruz, hayatımıza katıyoruz. Neden bizi Rabbimiz aç bıraksın? Nefis terbiyesini gerçekleştirmemiz lazım. Bize yanlışı hep doğru gösteren, çizgimizi bozmaya çalışan, belki dünyaya hitap eden, dünyanın cazibesi ve çekiciliği karşısında bizim yolumuzu şaşırtmaya çalışan nefesi konusunda eğitim görüyoruz. Oruçla birlikte takva eğitimi önemli Ramazan’da. Oruç aynı zamanda nefis terbiyesine, nefis eğitimine önem vereceğiz. Ramazan’da oruçla birlikte takva eğitimi önemli. Oruç aynı zamanda Allah’la beraber olmaktır. Allah’ı hissederek yaşamaktır. Takvanın da özü budur zaten. Ramazan ve oruç sosyal hayatı etkilemeli. Toplumsal hayatımızdaki problemlerin çözüme kavuşturulduğu, hastalıkların tedavi edildiği, yaraların sarıldığı bir mevsim olmalı Ramazan ve oruç. Dolayısıyla yardımlaşmanın, paylaşmanın, fedakarlığın, bu güzelliklerin, insani değerlerin öne çıkarıldığı bir mevsim olmalı. İnşallah Ramazan ayının içi o zaman dolacak” diye konuştu.

HATİMLE TERAVİH KILIYORUZ

Ramazan ayında Kur’an’la buluşulacağını dile getiren Müftü Çimen, “Ramazan ayında biz Müftülük olarak Malatya’da bütün camilerimiz Ramazan ayına hazır. Görevlilerimizle, personelimizle, camilerimizin temizliğiyle, camilerimizin tertip ve düzeniyle camilerimiz Ramazan’a hazır. Vatandaşlarımızın camilerimizde kılınacak Teravih namazlarına bekliyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, hanımlarla camilerimizi şenlendirelim. Böylelikle camilerdeki cemaatin tadını hissettirelim. Camilerimizde mukabelelerimiz olacak. Kur’an’la bulaşacağız. Ramazan boyunca camilerimizde mukabelelerimiz olacak. mukabele dinlemeye gayret edelim. Ramazan boyunca en azından bir mümin olarak bir hatim indirmeye çalışalım. Kur’an’ı mealiyle birlikte okursak daha güzel olur. Kur’an bizim dindarlığımızın ana kaynağıdır. Dolayısıyla Müslüman Kur’an’la yüzleşmeli. Ramazan boyunca hatimle Teravih Namazı kılınacak camilerimiz olacak. Malatya bu konuda bereketli bir şehir. Malatya’nın Merkez camiinde hatimle Teravih kılıyoruz. Yeni Camiyle birlikte Ahmediye Camii, Eyüp Sultan Camimizde, Üçbağlar Camimizde ve birçok camimizde hatimle Teravih namazı kılınacak” şeklinde konuştu.

DİK DURUŞU GÖSTERME ZAMANI

Konuşmalarını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamlayan Müftü Çimen, “Dünyanın ve ülkemizin zor günlerde geçtiği şu günlerde bizim millet olarak, Türkiye olarak, bu ülkede yaşayan insanlar olarak, Doğusuyla Batısıyla, Kuzeyiyle Güneyiyle her bir ferdinin gönül ve ruh birliğini daha canlı tutmak için gayret edilmeli. Ramazan ayı fitnenin, fesadın, ayrıştırmanın ülkemize ve milletimize yaşatılmak istenen kötülükler karşısında bu toprakların çocukları olarak bu kötülüklere karşı birlik ve dirlikle dik duruşunu göstermenin zamanı olmalı. Bu enerjiyi kazanmamız lazım. bin yıldır şekline ve rengine hep beraber mana kattığımız ay-yıldızlı bayrağımızın altında nice bin yıllar daha beraber kardeş olarak yaşamanın enerjisini toplama zamanı olmalıdır. Ramazan ayı yenileme zamanı olmalıdır. Ramazan ayının başta bütün Malatyalılar olmak üzere ülkemize ve İslam alemine hayır, huzur, bereket ve birlik getirmesini niyaz ediyorum” diye konuştu.













MUTLU SARIGÜL