Islahı yılan hikayesine dönüşen Üçbağlar Mahallesi’nde yer alan sulama kanalının ihalesi iptal mi edildi? İhalenin iptal edildiğini ileri süren ve bu nedenle de yerel yöneticilere sitem eden Battalgazi Muhtarlar Denek Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Mahallelerinin ortasından sulama kanalıyla ilgili DSİ Malatya Şube Müdürüyle görüştüğünü dile getiren Başkan Ortaç, bu derenin ıslahının DSİ’yle alakalı bir konu olmadığını ifade etti.

“BU DEREYLE İLGİLİ İHALE İPTAL EDİLDİ”

Kimsenin dereye sahip çıkmadığını ileri süren Başkan Ortaç, “DSİ bu derenin yapılmasını istiyor. Ancak bu dereyle ilgili ihale iptal edildi. Güzergâh değişilecek denildi. Daha önce bir proje çıkartıldı, Battalgazi yolunun arasından götürülecek denildi. Daha Selçuklu Mahallesi’nden tekrar eski güzergahından gidilecek denildi. Hemen Sivas Caddesi’nden geçen kısmın iptal olacağı, Devlet Su İşleri’nin önünden Battalgazi’ye bağlanacağı söylendi. Muallakta. Aslında kimin ne iş yaptığı belli değil aslında. Bu da ortada. Kimse bu dereye sahip çıkmıyor. Biz DSİ’den vazgeçtik, Büyükşehir Belediyesi’nden vazgeçtik artık. Bu dere şehrin ortasında bir yerde. Bu şekilde mezbelelik ve pislik halinde 4 yıl bırakılır mı? İnsan Allah’tan korkar. Uzak yerlere gözetleme yerleri yapılıyor, etrafı düzeltiliyor, güzelleştiriliyor, çınar yapılıyor, Tabiat Parkı yapılıyor ama şehrin merkezinde bir çınar kadar güzel yer böyle heder ediliyor. Ben bunun arkasında art niyet ararım” ifadelerini kullandı.

“SİZ BU HALİNİZLE YAŞAYIN’ DİYORLAR”

“Ben bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi Belediyesi’nin anlaşamamasını anlayamıyorum” diyen Başkan Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

“Büyükşehir Belediyesi dere ‘eski yerinden gitsin’ diyor, Battalgazi ise ‘şuradan gitsin’ diyor. Bir şehir için 2 insan yan yana gelip de şu mezbelelik görüntüyü ortadan kaldıralım düşüncesinde olmaz mı? Ben buraya yeteri kadar zaman ayrılıp da ilgi gösterilmediğini düşünüyorum. Bizim mahallemizi ötekileştiriyorlar. Mahallemizin altyapısı yok, üstyapısı yok, yan yapısı yok; mezbelelik… ‘Siz bu halinizle yaşayın’ diyorlar ama vergi alırken en yüksek vergiyi bizden alıyorlar. İlla ki Fahri Kayahan’a mı taşınmamız gerekiyor? Ben anlayamıyorum. Siz burayla ilgilenmezseniz, parkıyla, çevresiyle ilgilenmezseniz insanlar ister istemez başka yerlere kayacaklar. Bu dereyle kim ilgileniyor, bir türlü çözmedik. Derme Sulama Birliği’nin 5 yıl boyunca sms’si bile okunmadı. Yani kimin eli kimin cebinde, bu dere kimle alakalı çözemedik. Bazen bu dereye birileri sahipleniyor. Tribüne oynuyorlar, ondan sonra bırakıyorlar. Muhtarlığın bütçesi olsa ben şimdiye kadar 100 defa yapardım.”







MUTLU SARIGÜL