Kaza, Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak’ta bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Sivas Caddesi üzerinde Ş.Ö. (21) idaresindeki 44 DA 174 plakalı otomobil, Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak istikametine dönüşü esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan taksi durağına daldı. Otomobil üç araca çarptıktan sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.(İHA)





İHA