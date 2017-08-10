10 Ağustos 2017 Perşembe

F-4E uçağı, ziyaretçilerini bekliyor

Hava Lojistik Komutanlığı envanterine kayıtlı F-4E uçağı montajı tamamlanarak Keçiören'in ilk ve en büyük mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı'nda ziyarete açıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:03
F-4E uçağı, ziyaretçilerini bekliyor

  Uzunluğu 19,20 metre, iniş takımları açık halde yüksekliği 4,98 metre, kanatları açık durumda genişliği ise 11,71 metre olan 67-0274 seri numaralı jet uçağı, 2008 yılında gövde uçma saatini tamamladığından dolayı uçuştan men durumda bulunuyor. 1987-1988 yılları arasında Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı, 1988-2004 yılları arasında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, 2004-2007 yılları arasında da Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı olarak uçuş görevlerinde bulunan uçak, Kartaltepe'deki Çanakkale Anıtı'nın hemen yanında yer alıyor.

GÖKLERDEKİ GÖZÜMÜZ, MİLLİ GURURUMUZ
  Son servis yeri Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığı olan ve 2008'de servisten men edilen uçağın ihtişamı ve taşıdığı milli anlamlar ise ziyarete gelenlerin adeta göğsünü kabartıyor.

F-4E savaş uçağının ziyarete açılmasıyla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi: 
"Milli hassasiyetiyle daima önde olan Keçiörenimizde göklerdeki gücümüzü simgeleyen jet uçağını sergilemekten son derece memnunuz. Birçok başarılı operasyonda görev almış uçağımızı Keçiören'de teşhir etme talebimizi olumlu karşılayan Hava Kuvvetlerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Herkesi Çanakkale Anıtımızın yanında sergilenen uçağımızı görmeye bekliyoruz." 

İHA
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