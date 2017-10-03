Bu yılın yaz aylarında neredeyse bitme durumuna gelen kan stoku şu anda nasıl? Havaların serinlemesiyle birlikte konulan hedeflere ulaşacaklarını dile getiren Türk Kızılay’ı Güney Batı Anadolu Bölge Müdürü Dr. Osman Özgül, BUSABAH gazetesine konuştu.

2017 yılı içerisinde ve yılın ilk aylarında mevsim şartlarının çok kötü olduğunu, daha sonraları Ramazan ayının girmesi, akabinde sıcak havaların etkisiyle kan bağışı yapanların sayısında bir düşme yaşadıklarını hatırlatan Dr. Özgül, şu anda Ekim ayına girdiklerini ve havaların da serinlediğini söyledi.

HEDEFLERİ TUTTURMUŞ DURUMDAYIZ

Vatandaşların serin havalarda kan bağışlamayı daha çok sevdiğini dile getiren Dr. Özgül, “Hedeflerimiz noktasında daha umutluyuz. Çünkü havalar artık serinledi ve iklim koşulları şu anda kan bağışı için daha uygun görünüyor. Vatandaşlar tam bu mevsim döneminde kan bağışında bulunmayı daha çok seviyorlar. Zaten ekiplerimizde de Eylül ayının sonunda gördük ki hedeflerimizi yüzde 100 tutturmuşuz durumdayız. Hem Malatya’da hem başka şehirde hedefimizi tutturamadığımız bir ilimiz olmadı. Amacımız, vatandaşların ayağından kan bağışını alarak, hizmeti ayağına götürmek, kan bağışlarını kabul ettirmek ve bu kanları da uygun koşullarda saklayıp, hastalara ulaştırmak. Tabi dönemsel olarak kan bağışlarımız artıyor. Özellikle kan bağışının düştüğü dönemlerde çok soğuk ve sıcak havalarda ciddi oranda etkileniyorduk. Fakat umut ediyoruz ki bu Ekim ayında çok ciddi bir yağmur veya soğuma olmazsa kan bağışı için çok düzenli ve iyi bir hedef olacak. Amacımız Ekim ayı içerisinde 5 bin 700 ünite kan bağışı kabul etmek” şeklinde konuştu.

CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPTIK

Vatandaşları kan bağışı merkezlerine çağıran Dr. Özgül, “Bu kan bağışını da hastalara ulaştırmaya çalışacağız. Malatya’da vatandaşlarımızın da bildiği gibi çadır ekiplerimiz var. Belki bunlar Ekimin sonuna kadar kabul edilir fakat eski belediye meydanındaki otobüsümüz sürekli olarak devam edecek. Önümüz kasım ve aralık ayında Malatya ve Elazığ’da artık yağışlar başlayacak. Bu dönemlerde bağışçılarımızı kan bağışı merkezlerimize bekliyorum. Merkezlerimizde klimalı ortam, sıcak ortam, deri döşeme koltuklarımız mevcut. Daha konforlu ortam için kan bağışı merkezlerimize çağırıyoruz. Biz bölge olarak istiyoruz ki, kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayalım. İller arası kan taşımaya veya nakle gerek kalmasın. Bu dönemde ciddi çalışma yaptık. Hastanelerin ihtiyacını ciddi şekilde karşıladık. Şu anda hastane ihtiyacını karşılama oranımız yüzde 92. Bu da Türkiye standartlarında Sağlık Bakanlığının istemiş olduğu düzey. Bu yüzden ben değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ İLÇELERDE DE BİR ŞEYLER YAPABİLMEK

Geçen yıllara oranla kamu kurum ve kuruluşlardaki kan toplama çalışmalarının düştüğüne dair söylentileri de değerlendiren Dr. Özgül, “Kurumda çalıştığımız zaman kuruma gidiyorsunuz görüşme yapıyorsunuz fakat kurumda çalışan sayısı az sayı az olunca kan bağışı sayısı da az oluyor. Bu enerjiyi biz daha çok halk ekiplerine vermeye çalışıyoruz. Halk ekiplerine verildiği zaman veriminiz daha çok oluyor. Bizim bu sene ilçe ekiplerimiz daha fazla oldu. İlçe meydanlarındaki ekipleri verimli hale getirdik. Amacımız ilçelerde bir şeyler yapabilmek. Artık kışa giriyoruz. Çadır ekiplerimiz iptal olursa bundan sonra kurum ve kuruluşlarda işlere gireceğiz. Artık üniversite de ekiplerimiz başlayacak” dedi.

“BAĞIŞLANAN KAN İMHA OLMUYOR”

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu yönden destek de aldıklarını belirten Dr. Özgül, “Özellikle sadece kamu kurum kuruluşlarımız değil, Organize Sanayi Bölgesi’nde kamu kuruluşlarımız var. Sivil Toplum Kuruluşları var. Kamu kuruluşları ve bu kadar değer dışında da herkes elini taşın altına koymalı. Sonuçta bağışlanmış olan kan imha olmuyor. Mutlaka eğer testleri çalışılmış, kullanıma uygun şekilde ise, hastane de bir hastaya kullandırıyoruz. Ve bu kan özellikle bizim bölgemizde kullanılıyor. O yüzden ilimizin önde gelenleri hem de Ticaretsiz Sanayi Odası’ndan ben önderlik olunsun istiyorum. Zaten destek alıyoruz ama bu dönem dönem azalıyor, artıyor. Önümüzdeki zamanlarda kapalı ekipler yani, binalarda Milli Eğitim okullarında hem de kamu kurum ve kuruluşlarında hem de Organize Sanayi Bölgesi’nde ekiplerin artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.















MUTLU SARIGÜL