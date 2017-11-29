Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “3 şahsın ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 24 Kasım 2017 günü yapılan aramada; 82 adet İslami döneme ait bronz-bakır sikke, 22 adet Doğu Roma dönemine ait bronz-bakır sikke 3 adet Osmanlı dönemine ait gümüş kaplama bakır sikke, 12 adet dönemi anlaşılmayan bronz-gümüş-aliminyüm sikke, 17 adet Ortaçağ dönemine ait demir-bronz ok ucu, 10 adet Ortaçağ dönemine ait bronz yüzük ve parçaları, 1 adet Doğu Roma dönemine ait kurşun mühür, 2 Adet Ortaçağ dönemine ait bronz anahtar, 1 adet Ortaçağ dönemine ait bronz zar, 1 adet Ortaçağ dönemine ait bronz yüzük, 9 adet Ortaçağ dönemine ait bronz aplik, 27 adet Ortaçağ Dönemine ait cam-bronz bilezik parçaları, 1 adet Ortaçağ dönemine ait bronz vazo, 2 adet dönemi anlaşılmayan sarı metal sikke, 1 adet dönemi anlaşılmayan aliminyum sikke, 1 adet dönemi anlaşılmayan tunç sikke, 5 adet dönemi anlaşılmayan tunç para, 56 adet dönemi anlaşılmayan bronz-bakır metal parçaları olmak üzere toplam 253 adet tarihi eser ele geçirilmiştir” denildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Açıklamanın devamında, “Ayrıca 1 Adet Cumhuriyet dönemine ait tunç kahve değirmeni,

1 adet el dedektörü, şahıslara ait 4 adet cep telefonu ve 4 adet simkart ele geçirilerek adli makamların talimatıyla söz konusu malzemelere el konulmuştur. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış, 24 Kasım 2017 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” ifadeleri kaydedilerek şunlar belirtildi:

“İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

Trafik kazası sonucu taksirle yaralama olayı firarisi şahsın yakalanarak yapılan üst aramasında 30 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.

12 BİN KİŞİ SORGULANDI

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde toplam 12 bin 65 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 34 şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 21-28 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 7 bin 493 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 290 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 74 araç trafikten men edilmiş, 25 okul servis aracı ve 24 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

HABER MERKEZİ