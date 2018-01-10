10 Ocak 2018 Çarşamba

Evlenme, boşanma, doğum ve ölüm oranları açıklandı

Türkiye’de 2017 yılının evlenme, boşanma, doğum ve ölüm istatistikleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl 603 bin 976 bin kişi dünya evine girerken, 136 bin 808 kişi boşanma kararı aldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:20
Evlenme, boşanma, doğum ve ölüm oranları açıklandı

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 603 bin 976 bin kişi evlenirken, 136 bin 808 kişi boşandı. 2016 yılı raporlarına bakıldığında ise evlenen kişi sayısı 594 bin 493 kişi iken boşanan çiftlerin sayısının 126 bin 164 olduğu görüldü. 2017 yılının doğum sayıları incelendiğinde, 1 milyon 341 bin 831 kişinin hayata gözlerini açtığı görülürken, 447 bin 342 kişinin öldüğü açıklandı.

NÜFUS ARTTI
  Türkiye’nin güncel nüfusu 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53 kişiyken, bu rakam 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871, 2017 verilerine göre ise 82 milyon 835 bin 90 kişiye ulaştı.2015 yılında yüzde 13,4 olan nüfus artış hızı, 2016 yılında yüzde 13,5 olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl 104 bin 657 haber çıkışı tespit edilirken, nüfus başlığı altında yeni kimliklerle ilgili haberler dikkat çekti. Yeni kimliklerle alakalı 21 bin 417 haber yazılı basında yer aldı. Haber başlıkları incelendiğinde, Kimlik Kartı Projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl 15 milyon 742 bin 126 kişinin yeni kartlarına kavuştuğu bilgisi dikkat çekerken, toplamda 1 milyon 498 bin 877 kişi kimliğini kaybedip değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

HABER MERKEZİ
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