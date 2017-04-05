Malatya Evet Platformu adına açıklamada bulunan Avukat Özcan Çetin, “Malatya Evet Platforma Komisyonu olarak başarı temennilerimizi sunmak üzere Sayın Başkanımızı ziyaret etmiş bulunmaktayız. Bugün milliyetçi hareket için önemli bir gün. Aynı zamanda milliyetçi hareketin lideri Alpaslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü ve bu vesileyle merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Liderlik kolay değil, herkes lider olamaz. Bundan yaklaşık 38 yıl önce Temel Görüşleri kitabında rahmetli Türkeş özellikle Türkiye’nin yönetim sistemi olarak çift başlılıktan kurtulmasına dair görüşlerini o kitabından belirtmiştir. Belki de bu coğrafyada siyaseten bu anlamda başkanlık modelini ilk gündeme getiren insanlardan birisi olması hasebiyle önemlidir. İşte bu vizyonerlik rahmetlide mevcuttu. Ondan yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye gerçekten sistemsel anlamda bir dönüşümle karşı karşıya ve yönetimdeki mevcut çift başlılığın ortadan kalkması için referandum sürecinin arifesindeyiz” sözlerini kaydetti.

TOPLUMUN MESELESİ

Çetin, “Biz de Malatya Evet Platformu olarak teşekkül ettik. Bu çerçevede faaliyetlerimize başladık. Bu anlamda ‘evet’ sürecini destekleyen, bu hususta propagandalarını yürüten siyasi partilerimizi de ziyaret ediyoruz. Biz sürecin de sadece siyasilerin görevi değil, toplumun meselesi olduğu bilinciyle yola çıktık” diye konuştu.

LAYIKIYLA YERİNE GETİRME UMUDUYLA GÖREVİ DEVİR ALDIK

MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, “Özcan Başkanımızın nazik ziyaretinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz yeni görevi layıkıyla yerine getirme umuduyla görevi devir aldık. Bugün Başbuğumuzun 20. ölüm yıl dönümü ve onun münasebetiyle mevlidi şerifini okuttuk. Bugün bizim için önemli bir gün. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emirleriyle hareket ediyoruz. Şu anda sizlerle büyük bir çalışma içerisindeyiz. Bizler görevimize yeni başlamakla birlikte yavaş da olsa destek olmaya başladık. Yarından itibaren görevimizi daha hızlı şekilde, son günleri daha hızlı ve seri şekilde geçirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu süreçte birlikte beraberlik önemli, çünkü insanlarımız artık tek bir bayrak altında ve tek bir kişi arkasında toplanıp kararları hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak için bu sürecin ‘evet’ denmesi gerektiğini anlamış bulunmaktadır. Bunun için biz liderimizin isteğiyle bu süreçte hızlı bir çalışma ve birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.







MUTLU SARIGÜL