Gösterime aynı zamanda Busan Film Festivali Program Direktörü Soue-Won Rhee ve festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Busan Film Festivali Onursal Başkanı Kim Dong Ho katıldı.

2002’de gösterime girdiğinde Kore’de gişe rekoru kıran “Eve Dönüş”, köyde yaşayan dilsiz anneannesinin yanına bırakılan küçük bir erkekn çocuğunun köye, teknolojiden uzaklığa, yokluğa ve anneannesine alışma sürecini anlatıyor.

SEYİRCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Filmin gösterimi öncesinde, “15 yıl önce Kore’de gösterime girmişti. Şimdi burada da gösterildiği için çok mutluyum. Kore ve Türk insanları birbirine benziyor. Bu filmden etkileneceğinizi düşünüyorum. Umarım kendinizden bir parça bulursunuz” diyen yönetmen, film sonunda seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

Kendi büyükannesinin ölümünden sonra filmi çeken ve tüm büyükannelere adayan yönetmen, “İnsanlar bana en çok kendi büyükannemin de filmdeki gibi dilsiz olup olmadığını soruyorlar. Benim büyükannem gerçek hayatta çok iyi konuşuyordu. Fakat filmde özellikle dilsiz bir karakter seçtim. Çünkü büyükannelerin evrensel bir gücü olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

SİNEMADA ÇEŞİTLİLİK

Şöyleşiye katılan Busan Film Festivali Program Direktörü Soue-Won Rhee, Kore sinemasının dünyada ilgi görmesi hakkında “Kore’de çok güçlü bir film sektörümüz var. Kore’de şu an çeşitli tarzlarda ve farklı kesimlere hitap edebilecek filmler üretiliyor. Sanat filmlerinin yanı sıra evrensel duyguların yer aldığı ve bu yüzden geniş kitlelerin dikkatini çeken filmler de çıkıyor. Dolayısıyla Kore sineması gücünü bu çeşitliliğinden alıyor” diye ekledi.

Filmdeki büyükanne ve torunu arasındaki sevgiden duygulanan izleyiciler filmin sonunda gözyaşlarını tutamadılar.

HABER MERKEZİ