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ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1062 OLDU

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1062 OLDU

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu açıkladı.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 13:54
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1062 OLDU

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu bildirdi.

Ayrıca harekat kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiği, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

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Terörist Sayısı 1062Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)Zeytin Dalı Harekatı
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