Malatya İl Tarım İl Müdürlüğü kayısı ağaçlarında ilkbahar ilaçlama programını açıkladı. Kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalık ve zararlarla bilinçli ve etkili mücadelenin yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, ilkbaharda yaprak delen (çil), bakteriyel kanser zamklanma hastalığı ve monilya hastalığına karşı koruyucu olarak mücadelenin yapıldığı ve mücadeleye pembe tomurcuk döneminde başlandığı bildirildi.

DELİNMİŞ GİBİ BİR HAL ALIR

Çil, monilya, bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığı ve tomurcuk tırtılı zararlısından bahsedildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

“İlkbaharda yaprak delen (çil): Yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dallarda zarar yapar. Yaprak üzerinde yağ lekesi şeklinde başlar, zamanla kenarları kırmızımtırak, orta kısımları koyu kahverengine dönüşür. Yaprak saçma ile delinmiş gibi bir hal alır. Meyve üzerinde de aynı şekilde lekeler oluşur. Sürgünler üzerinde ise yuvarlak, kahverengi – kırmızı renkte lekeler meydana gelir. Bu hastalıktan dolayı yüzde 20-60 verim kaybı olur. Kayısı da görülen ve ekonomik açıdan en çok zarar veren hastalıklardan biridir.

MEYVELER ZAMANLA BURUŞUR, MUMYALAŞIR

Bakteriyel kanser: Hastalık bitkide çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerde belirti oluşturur. Hastalığa yakalanmış çiçekler kahverengileşir, dal üzerinde kurur ve mumyalaşır. Meyveler olgunlaşmaya yakın dönemde belirti oluşturur. Bu hastalığa yakalanmış meyveler zamanla buruşur, mumyalaşır ve dalda asılı olarak kalırlar.

Zamklanma hastalığı: Yapraktaki lekeler küçük, yuvarlak veya şekilsizdir. Başlangıçta soluk yeşil yağ lekesi görünüşte sonra rengi açık kahve veya kirli beyaza dönüşmektedir. Sürgünde oluşan lekeler kaldırılınca alttaki odun dokunun öldüğü görülür. 2-3 yıl içinde ağaçlar çalılaşır, verimde düşüş olur.

Tomurcuk tırtılı zararlısı: Tomurcukların kabarma döneminde genellikle meyve tomurcuklarını yandan delerek tomurcuğun içi ile beslenir. Giriş deliğinin etrafındaki pislik ve hafif ağ örtülü oluşu ile tanınır. Çiçekte beslendikten sonra ipeğimsi iple birbirine bağladıkları birkaç yaprak arasında beslenirler.”

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Hastalıklarla mücadele yöntemlerinden de bahsedildiği açıklamada, “Kültürel önlemler: İlkbaharda hastalıklı tomurcukları bulunduran ve kanser yaraları bulunan dallar sağlam kısımdan budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış meyveler toplanıp uygun bir yere gömülerek yok edilmelidir. Sulama, gübreleme, toprak işleme ve budama, iyi bir havalanma ve ağacın kuvvetli gelişmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Budama aletleri yüzde 10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) daldırılarak dezenfekte edilmelidir.

100 TOMURCUK KONTROL EDİLİR

Kimyasal mücadele: Yaprak delen (çil) Hastalığı için 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden sonra yapılır. 2. ilaçlama ilkbaharda pembe tomurcuk döneminde yüzde 1’lik bordo bulamacı veya yüzde 50 Bakırlı Fungusitlerden biri 100 lt suya 400 gram konularak ağacın her tarafı ıslatılacak şekilde ilaçlanmalıdır. 3. ilaçlama ise meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken (kürkü sıyırma döneminde) ruhsatlı fungusitlerden biri ile yapılmalıdır. Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığı için ilkbaharda pembe tomurcuk döneminde yüzde 1’lik bordo bulamacı ile ağacın her tarafı ıslatılacak şekilde ilaçlanmalıdır. Monilya hastalığı için 1. İlaçlama Çiçeklenme başlangıcında (yüzde 5-10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (yüzde 90-100 çiçekte) organik fungusitlerden biri ile ilaçlanmalıdır. Tomurcuk tırtılı zararlısı için ağaçların değişik yönlerinde 100 tomurcuk kontrol edilir. 10–15 tomurcuk tırtılı görülürse ruhsatlı insektisit kullanılır. Zararlı yoksa veya 10 tomurcuk tırtılından az ise ilaç atılmamalıdır” denildi.

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