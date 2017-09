Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Soy Kütüğü Projesi kapsamında küçükbaş hayvancılıkta et ve süt verimini kaliteli bir şekilde yükseltmek istiyor. Yaptığı açıklamayla Soy Kütüğü Projesi hakkında bilgiler veren Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Geçen ay bütün bakanlık bürokratlarının da katıldığı bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda önemli bir karar alındığını dile getiren Başkan Akın, böylece Soy Kütüğü Proje çalışmasını Malatya'da başlattıklarını söyledi.

BÜTÜN VERİLERİ TUTACAĞIZ

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Akın, “50 civarında yetiştiricilerimizle birlikte bununla ilgili müracaatımızı Merkez Birliği’ne yaptık. Müracaatlar tamamlandıktan sonra Bakanlığa gönderilecek. Onayı alındıktan sonra bu projeyi Malatya'da hayata geçirmeye çalışacağız. Bu yıl başlayacağımız bu süreç önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllarda da devam edecek. Küçükbaş hayvanları anne-baba, et ve süt kaydı, kıl, tüy kaydı bütün verileri tutacağız. Et ve et verimi süt ve süt verimi yüksek olan hayvanlar ile yetiştiricilerimize koç ve teke desteği yaparak onları desteklemiş olacağız. Buna bağlı olarak da projemiz kabul edilir hayata geçerse Koç İstasyonlarıyla örnek yetiştiricilerimiz, Soy Kütüğüne dahil olan ya da dahil olmak isteyen herkes bundan faydalanabilecek. Burada önemli olan üretmektir. Ülkü olarak ihracat yapabilmek için güçlü olalım. Çünkü ekonomisi güçlü olan, gıda ve suyu üretimi fazla olan ülkelerin daima dünyada söz hakkı daha fazladır. Bu anlamda bizler ithal eden değil ihraç eden bir ülke olabilmemiz için üreticilerimizi, yetiştiricilerimizi en iyi şekilde desteklemeliyiz” şeklinde konuştu.

İŞİMİZE BAKIP ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Akın, Soy Kütüğü Projelerindeki amaç ve hedefi de söyleyerek, “Bazı eksiklikler ve sıkıntılar oluyor. Ama biz sıkıntılardan korkmamalıyız ve üzerine gitmeliyiz. Mümkün mertebe kendimizi çok iyi hazırlayacağız. İşimize bakıp, çalışmamızı yapacağız. Projelerde inşallah yetiştiricilerimizi destekleyeceğiz. Soy Kütüğüne kayıt altına alınmasındaki asıl amaç ilimizdeki hayvan varlığının kalitesini yükseltmek, et ve et verimi süt ve süt veriminin öncelikle kayıtlarının net olarak tutulması, ayrıca doğumlarda ikizlik oranının yükseltilmesi, doğum oranlarının artırılması, ilerisinde küçükbaş hayvanlarda suni tohumlamaya geçilmesi, et ve süt veriminin artırılması hedeflenmektedir. Sonuç itibariyle yetiştiriciler eğer kayıtlarını düzgün tutarsa, verilerini düzgün alırlarsa bunun bizzat kendilerine ne kadar faydası olduğunu en iyi şekilde göreceklerdir. Bu amaçla hem potansiyelimizi hem de elimizdeki verileri net olarak bileceğiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL