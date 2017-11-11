Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, küçük aile işletmesi projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu sistemde özellikle kadının sigortalı olabileceğini belirten Fakıbaba, bakabilecek ailelere 5 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvan verileceğini ve gerekirse ahırı da kendilerinin yapacaklarını belirtti. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, BUSABAH’a konuştu.

Küçük aile işletmeleri için Bakan Fakıbaba’nın projelerinin çok iyi olduğunu dile getiren Başkan Kırma, bu projelerin kırsal bölgelerde hayvancılığa olan teşviki sağlayacağını söyledi.

KÖYLERE GERİ DÖNÜŞLER BAŞLAR

Üreticilerin ithalle mağdur edilmemesini isteyen Başkan Kırma, “Kırsal bölgelerimizde, hayvancılığın yapıldığı yerlerde üretici kalmadı. Dışarıdan gelen ithal hayvanlardan dolayı köylerimiz boşaldı. Eğer bu projeler hayata geçerse ve Malatya’mızda bu projeden faydalanırsa kırsal bölgelere, köylere dönüşler başlar ve bu insanlarımız tekrar hayvancılıkla uğraşırlar. Ucuz et tartışmalarından sonra tepkili olan üreticilerimizin böyle bir destekle tepkileri biraz azabilir. Ne kadar destek verilirse verilsin işletmeleri bizler ithale karşıyız ve bizi ithalle mağdur etmesinler. 16 bin tane dana bu sıralar sadece Malatya’ya geldi. Ucuz et de gündeme geldiği zaman üreticilerimiz çok tepki gösterdiler. Ancak küçük aile işletmelerine 5 büyükbaş, 30 tane de küçükbaş hayvan desteğiyle, ahır desteği verilirse üreticilerimiz memnun olurlar ve bu tepkileri de bir nebze olsun azalır” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL