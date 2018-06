Et ithalatına karşıyız!

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi, Türkiye’ye sığır eti ihracatı konusunda anlaşma sağlandığını öne sürdü. Rusya’dan Türkiye’ye sığır eti ihracatının şartları konusunda uzlaşmaya varıldığı iddialarını değerlendiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, BUSABAH gazetesine konuşarak canlı hayvanın getirilmesinde kendileri için bir sıkıntı olmayacağını ancak ithal ete karşı olduklarını söyledi.

SADECE MALİYET YÜKSEK

Devletin üreticileri mağdur edecek bir işe girmeyeceğini ifade eden Başkan Taneli, şunları dile getirdi:

“Dışarıdan et getirilmesine üreticiler olarak, üretici birlikleri olarak biz kesinlikle karşıyız. Ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum ama getirildiğini farz etsek de çok cüzi miktarda sığır etinin getirileceğini düşünüyoruz. Çok fazla etin getirileceğini düşünmüyorum. Eğer Rusya’dan yüklü miktarda sığır eti getirilirse üreticilerimiz ciddi manada sıkıntı yaşarlar. Dışarıdan et getirilmesinin nedeni bazı spekülatörlerin piyasadaki et fiyatlarıyla oynamalarındandır. Et fiyatlarının yükseldiği yönünde yaygara koparıyorlar. Aslında et fiyatları o kadar da yüksek değil. Sadece maliyet yüksek, yem fiyatları yüksek. Spekülatörler ne devleti, ne üreticiyi ne de tüketiciyi düşünürler. Bunlar sadece kendilerini düşünürler. Böyle spekülatörlere devlet meydan bırakmaz. Ben devletimizin üreticilerimizi mağdur edecek bir işe gireceğini düşünmüyorum.”