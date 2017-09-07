İhsan Babürhan ile yaptığımız o çok özel roportaj şu şekilde gelişti:

-İhsan Bey, kendinizden bahsedebilir misiniz?

İsmim İhsan Babürhan. Soyadım Babür Devleti’nden geliyor. 1988 yılında dünyaya geldim. Eskiköy’de dünyaya geldim. Benim eskilerle alakam aslında köyümle başlıyor. İlköğretim, ortaöğretim derken üniversiteye Eskişehir’e gittim. Yani Eskiköy’den Eskişehir’e gittim. Yolculuğum hep eskilerle devam etti.

Eskişehir de tarih bölümünü okudum. Sülalede tarih bölümünü okuyarak tarih yazdım. Sülalede ilk üniversite okuyan bendim. Sonraki süreçte gençlere ön ayak olmuş oldum. Onlar da üniversiteyi kazanmış oldu. Tarih bölümünü okurken insanlar sigaraya para veriyordu. Ben sigaraya para vermektense en azından faydalı bir şeyler yapıp, eski malzemeleri toplamaya başladım.

-Yani tarihe olan saygınız bu şekilde başladı…

Evet… İlk olarak ilkokul defterimi bulmakla birlikte benim eskilere merakım başladı. İlkokul defterimi bulurken o zaman ki maddi imkansızlıklardan dolayı makarna poşeti ile cilt yapmıştım. Eskiden yokluk olduğu için kötüydü ama ben defterimi görünce mutlu oldum. Dedim ki insanlar eskiden yaşadıkları şeyi görünce mutlu oluyor. Ne kadar hüzünlense de mutlu oluyor. Bu şekilde de başlıyor. Bir parça iki parça derken çevremdeki insanların bu merakımı duyarak eşya getirmeleri benim satın almalarım derken elime birçok malzeme geçti. Sonra tarih bölümü bitti. Bölüm bitince en azından girişimcilik üzerine bir master yapayım demdi ve master yaptım. Tamamladıktan sonra subay olarak askeriyede bulundum. Askeriyede de Süleyman Şah Türbe Operasyonu gibi uluslararası bir operasyonda bulundum. Ve görev aldım. Birçok başarı elde ettik.

-Süleyman Şah Operasyonu nasıldı?

Süleyman Şah Operasyonu’nda arazideydik. Ailemin, sevdiğim insanların bundan haberi yoktu. Ben aileme bir alana kampa gidiyoruz; her gün mangal yapıyoruz, eğleniyoruz diyordum. Aslında orada yiyecek bir yemeğimiz bile yoktu. Aynamız bile yoktu. Ben telefonun ön kamerasına bakarak traş oluyordum. Sular olmuyordu. Birçok imkansızlıklar vardı. Ancak onu da başarı ile hallettik.

Ülkenin durumundan dolayı işsizlik durumu başladı. Biz de diğer gençler gibi isyan etmektense, imkansızlıklar varsa imkansızlığın içinde bir imkan oluşturmak lazım diye düşündük. Eski malzemelerim var. O kadar emek verdim. Bunu ne yapabilirim diye düşündüm. Tarih bölümünü okudum. Girişimcilik üzerine master yaptım. Bunları birleştirip, ortaya bir şeyler çıkaralım dedik.

-İlk olarak satın aldığınız eşya neydi?

İlk satın aldığım antika eşya, kömürlüktü.

Benim için eşyanın yaşanmışlığı olması gerekiyor. Bazen bulamadığım ürünler oluyor. Arkadaşlarım veya marangoz tanıdıklarımdan bazıları hemen ‘aynısından sana yapalım’ diyor. Ben istemiyorum. Bir eşyanın yaşanmışlığı olması lazım diyorum. Yaşanmışlık olsun ki karşıdaki insana o etkiyi versin. Ben buna inanıyorum. Yaşanmışlık varsa o etki karşıya yansır. Etki durumu vardır; yoksa yoktur. Dedemin siyah beyaz televizyonu vardı. Şimdi burada. Annemin yıllarca izlemiş olduğu bir televizyon. Dedemin evini yıkacakları zaman yıkılacak olan evin çatısından çıkarıp getirdim. Herkes bana çok kızdı. ‘Ev yıkılacak üstüne sen ne yapıyorsun?’; şu bu gibi laflar ettiler. Ama ben bir anı dedim ve şu anda insanlar güzel bir anı olarak bakıyorlar. Gelen misafirlerimiz duygulanıyor. Geçen gün gelen bir misafirimiz babam bana aynı televizyondan evimizde varken kalk oğlum şu televizyonu değiştir diyordu dedi. Şu anda kumanda sistemi var. Hatta daha da ileri bir teknoloji elle değiştiriliyor televizyonun kanalları. Tabi o zaman öyle değildi. Bunu görünce gerçekten duygulandı. Radyomuz mevcut. Radyoyu insanlar gördüğü zaman eskiden bunun içine nasıl insan sığdırmışlarda insanlar bunda konuşuyorlar. Merak edilirmiş. Hatta gelen misafirlerimizden biri küçükken kendisine radyonun içinde küçük küçük insanların olduğu ve bu insanların konuştuğu söylenmiş. Ailesi evden gidip, yalnız kaldığı bir gün radyoyu parçalamış. Annesi gelip görünce bağırmış neden böyle bir şey yaptığını sormuş. Annesi çocuğun babasına radyonun içinde insanlar var diye düşünmüş. Bu yüzden parçaladığını söylemiş. Babası da gülerek mutlu olmuş. Bu şekilde farklı hikayeler, farklı durumlarla karşılaşıyorum. Bunları görünce mutlu oluyorum.

-Bütün bu şeyleri kendi imkanlarınızla yaptınız yani?

Her şeyi kendi imkanlarımla yaptım. Daha öncesinde de bir şey yapacaksam kendi imkanlarımla yaptım. Aynı şekilde subaylık yaparken maddi olarak devlet tarafından bir maaş ödeniyor. Bu şekilde yapmış olduğum bir birikim vardı. Askeriyeden sonra da bir şirkete girdim. Takım liderliği olarak başvuruda bulundum. Biz bir ekibiz dediler ve beni işe almadıklarını söylediler. Çıraklıktan gelmeniz gerekir dediler. Benim CV doluydu. Mülakattan sonra bana sizin askeriye de çok başarılarınız var. Takım liderliği yapmışsınız. Ancak bizim şirkette amir diye bir kelime yok ve siz bu kelimeyi kullandınız. Askeri kökenli olmanızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden biz sizi kabul etmiyoruz dediler. Bende eyvallah dedim ve çıktım. Anlayamadığım nokta askeriye de amir diye bir kelime yok. Komutanım vardır. Resmen gözünün üstünde kaş var der gibi beni elediler. Gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsan kendi çabalarınızla bir şeyler yapmanız gerekir. İnsanlar köstek oluyor.

-Burası kafeden ziyade dinlenilecek bir mekan…

Bizim amacımız sıcak ve samimi bir ortam olsun, herkes kendini evinde hissetsin, bir de müdavimleri olsun; yani, herkes gelmesin, müdavimler olsun, bir aile ortamı olsun istiyorum. Bizim şu anda yakaladığımız ortam bu şekilde. Gelen insanlar kendini evinde gibi hissediyor, sohbet ediyor. Yeri geldiğinde dertleşiyorlar. Bu durum hoşuma gidiyor. Bunu yakaladıysak demek ki istediğimize ulaşmışız.

-Zaten bir kazanç da beklemiyorsunuz değil mi?

Ben gelen kişileri müşteri gibi görmüyorum. Dediğim gibi benim amacım burada mutlu olmak, insanları da mutlu etmek. Zaten ben burada maddi bir beklenti içerisine girmiyorum. Amacım kazanç elde etmek amaç değil. Tabi ki maddi kazanç olacak. Hayatı idame etmek için gerekiyor. Ancak ilk amaç mutlu olmak ve gelenleri mutlu etmek. Bu yüzden sanki burası bir evmiş gibi benim evim gibi gelen insanları o şekilde misafir olarak görüp, misafir olarak ağırlıyorum. Müşteri kelimesini bir kazanç gibi görüyorum. Bu yüzden kullanmıyorum.

-Burada sosyal medya da kullanılamıyor…

Burada internet yok. Amacımız insanlar artık sosyal hayatta telefonla uğraşmaktan artık hiçbir şeyle uğraşmıyorlar. Amacımız burada insanlar samimi bir ortamda muhabbet etsin; buraya gelip, sohbet edip, eskiye yönelik atmosferde muhabbet sohbet ortamı olmuyorsa, burayı benimsemiyor demektir. Buraya gelen insanların eskisi gibi muhabbet etmesi lazım. Eski mutluluklar yaşansın istiyoruz.

Gençlere şunu söylemek istiyorum; ben de bir genç olarak kendimi genç hissettiğim için, gençler hiçbir zaman imkansızlık içinde karamsar olmasın. Bir arkadaşıma bu düşüncemi yer açacağımı istediğimi anlattığımda senin sermayen yok dedi. Anlatıyorsun ama bu kadar sermaye nerde dedi. Ona şu sözü söyledim ve bu söz bana ait. İnsanın en büyük sermayesi inancı. Eğer bir şeye inanıyorsanız gerçekten en büyük sermaye odur. Her türlü her şey yapılabilir. Benim inancım vardı. O inanç doğrultusunda hareket ederken de basamak basamak gitmek lazım. Ben tarihten dolayı tarihi malzemeler topladım. Girişimcilik ruhu ile bunları harmanladım. Bunların birbiri ile bağlantısı olması gerekir. Sonunda böyle bir iş çıkardık.





ÖMER ALİ DELİBAŞ