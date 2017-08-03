Minibüsçülerin ve minibüs garajında hizmet veren diğer esnafların en büyük hayali olan modern bir minibüs garajına Malatya büyükşehir Belediyesi el atmış, aylar önce 20 yıllık minibüs garajını yıkarak, yerine yeni bir garaj yapma çalışmalarına başlamıştı. Ancak garajın yapımı sona ermesine rağmen bazı minibüsçüler ve çevre esnafı hayal ettikleri minibüs garajının olmamasına tepki göstererek, BUSABAH gazetesine konuştular.

Minibüs garajı yıkıldıktan sonra 5 ay boyunca garajda herhangi bir çalışma yapılmadığını ileri süren Zafer Dağdeviren isimli esnaf, 10 gün içerisinde garaj içerisinde kaldırımlar ve düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

VERGİLERİMİZİ ÖDEYEMİYORUZ

Yapılan yeni garajda ne minibüsün ne de herhangi bir yolcunun bulunmadığını savunan Dağdeviren, “Ancak çevrede bulunan dükkânların önüne ne tatlı su altyapısı düzenlendi ne de pis su gideri ve kanalizasyon yapıldı. Doğrudan doğruya kilit taşları döşendi. Şu an durak hazır hale getirildi. Ama durak bomboş. Oturmak için 3 bank konuldu ve 8 minibüs garajda bekliyor. Burada birçok esnaf var. Bu esnafların hepsi de garajın içerisindeki müşterilerle gelirlerini sağlıyorlardı. Şu an bizim ne bir gelirimiz kaldı ne bir kazancımız kaldı. Gün geçtikçe batıyoruz. Belediyeye borcumuz gittikçe artıyor. Su, elektrik borcumuz gittikçe artıyor. Vergilerimizi ödeyemiyoruz. Şu anda durumumuz hiç iyi değil. Böyle giderse yakın zaman içerisinde hepimiz dükkânlarımıza kilit vurup, çekip gideceğiz” şeklinde konuştu.

ÇOK MAĞDURUZ…

Garaj için istediklerini de dile getiren Dağdeviren, şunları kaydetti:

“Minibüs garajında bizim istediğimiz şey şu: Madem ki nostaljik bir garaj görünümü isteniyor o halde nostaljik bir garaj yapılsın. Garajın çevre düzenlemesi yapılsın, garajın üzeri kapatılsın. Burası çok eski bir alan. Eski Buğday Pazarı’ydı ve nostaljik bir alan. Düzenlemeler tekrar yapılarak, yolcuların garajdan tekrar araçlara binmesi sağlansın. 300 metre alan içerisinde 3 tane minibüs durağı yapılmış. Ve bu durum Malatya trafiğini allak bullak ediyor. Yolcular burada araçlara binsinler ve minibüsler ikinci yolcularını çevre yolunun altında alsınlar. Böyle olsun ki, buradaki vatandaşlarda bir rızık ve nasibini alsın. Ama doğrudan doğruya yolcular buradan minibüslere binmiyor. Yolcular burada araçlara binmezlerse biz nasıl para kazanacağız? Şu garajın içerisinde bakın kaç insan, kaç minibüs var? Biz ne yapacağız? Benim 7 çocuğum var. Ben çocuklarıma nasıl bakacağım? Gerçekten çok mağduruz.”

Öte yandan bazı minibüsçüler de, garajın üzeri açık olduğu için sıcaktan hem kendilerinin hem de araçlarının yandığını söyleyerek, tepkilerini dile getirdiler.



















MUTLU SARIGÜL