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ESNAFTAN AFİŞLİ TEPKİ

Halep Caddesi esnafları, Türkiye’nin son günlerde yaşadığı çocuk tecavüzü ve ölümlerine tepki gösterdi. Bu anlamda dükkan camlarına “Tecavüzcülere, vatan hainlerine idam” yazılı birere afiş asarak siyasilere seslenen esnaflar, tecavüzcüler için kimyasal hadım cezası değil de idam cezası getirilmesini istediler.

ESNAFTAN AFİŞLİ TEPKİ

Halep Caddesi esnafları, Türkiye’nin son günlerde yaşadığı çocuk tecavüzü ve ölümlerine tepki gösterdi. Bu anlamda dükkan camlarına “Tecavüzcülere, vatan hainlerine idam” yazılı birere afiş asarak siyasilere seslenen esnaflar, tecavüzcüler için kimyasal hadım cezası değil de idam cezası getirilmesini istediler.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:36
ESNAFTAN AFİŞLİ TEPKİ

Halep Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi esnafları dükkanlarının camına “Tecavüzcülere, vatan hainlerine idam” yazılı afişler asarak, Türkiye’nin son günlerde yaşadığı çocuk tecavüzü ve ölümlerine tepki gösterdiler. Bu tür olayların faillerine kimyasal hadım cezası değil de, idam cezası getirilmesini isteyen esnaflar BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundular.

Kendisinin de kız çocuğu olduğunu ifade eden Mehmet Gülezgen isimli esnaf, çocuklara dayanamadığını ifade ederek, insanların çocuklara kıyamayacağını söyledi.

BUNLAR KANSIZ

Tecavüzcülerin meydanlarda asılmasını isteyen Gülezgen, “O caniler çocukları nasıl öldürüyor ben hayret ediyorum. Bunlar kansız. ben burada yaşıyorsam ve Türk vatandaşıysam bu tür suçları işleyenlere idam gelsin. Eğer ben bu suçu işlersem beni de idam etsinler. Türk Milleti duygusaldır. Ben televizyonda o kız çocuklarının öldürüldüğünü duyduğumda 3-4 gün uyuyamıyorum. İran nasıl vinçle suçluları meydan ortasında asıyorsa hangi ilde bu suçlar işlenmişse ibreti alem için o ilin meydanında tecavüzcüleri assınlar. Benim kız çocuğum 24 yaşında. Dershaneye giderken ve dershaneden gelirken korktuğunu söylüyor” diye konuştu.

ÇOK TEPKİLİYİZ

Herkesin bu konuda üzerine düşen görevi yapmasını isteyen Arif Soylu isimli esnaf ise, “Son 1 ay içerisinde gerçekleşen çocuk tecavüzleri ve çocukların öldürülmesi gibi olaylara bizler çok tepkiliyiz. Hükümet ve muhalefet bir araya gelerek karar almalı ve idamı getirmeli. Siyasilere çağrımız idam getirsinler. Bu partiler üstü bir mesele, bu ülke meselesi. Tecavüzcülerin tamamına idam cezası verilsin. Yetkililer sesleniyoruz ve herkes kendisine düşen görevi yerine getirsin. Biz vatandaşlar ise kendimize düşen görevi yapıyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Halep Caddesi EsnaflarıIdam Cezası
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