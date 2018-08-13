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Esnaftan ABD'ye tepki, Erdoğan'a destek

Malatyalı esnaflardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflar “dövizini bozdur” kampanyası başlattı.

Esnaftan ABD'ye tepki, Erdoğan'a destek

Malatyalı esnaflardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflar “dövizini bozdur” kampanyası başlattı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:12
Esnaftan ABD'ye tepki, Erdoğan'a destek

Yurt genelinde esnaflar, döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası'na sahip çıkmak adına çeşitli kampanyalar yürütüyor.

DOLARINI BOZDURANA YÜZDE 50 İNDİRİM

Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaflardan Oğuzhan Gümüş, “Bizler esnaf olarak Cumhurbaşkanımızın, hükûmetimizin yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla bin dolarını bozduran müşterilerimize işlemlerinde yüzde 50'ye varan indirimler uygulayacağız. Şu an elimizden gelen bu” şeklinde konuştu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'e yapılanların bir benzerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmak istendiğini söyleyen Hasan Altaş ile Yılmaz Çakar da esnaf olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyalı EsnaflarCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDestek
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