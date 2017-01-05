05 Ocak 2017 Perşembe

2. ORDU’DA DARBE GECESİ

Esnaflar öneriyi beğendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, esnaflara ‘Halep Caddesi Proje Önerileri Anketi’ dağıttı, esnaflar ise bu öneriyi beğendiklerini kaydettiler. Esnaflar, ankette bulunan ‘yolun belirlenen saatlerde tamamen araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmasını istiyorum’ seçeneğini beğendiklerini söylediler.

05 Ocak 2017 Perşembe 12:03
Esnaflar öneriyi beğendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, esnaflara Halep Caddesi Proje önerileri Anketi dağıttı. ‘Kaldırımın genişleterek, belirli aralıklarla yük indirme-bindirme cepleri oluşturulmasını istiyorum ve yolun belirlenen saatlerde tamamen araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmasını istiyorum’ diye maddelerin bulunduğu ankette esnafların görüşlerine başvuruldu.

BU PROJEYLE SOKAK AVM’YE BENZECEK

Esnaflar ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bu çalışmasını beğendiklerini ifade ettiler. Yollarının araçlardan dolayı bazı zamanlar geçilmez hale geldiğini kaydeden esnaflar, bu anketteki çalışmalardan ‘yolun belirlenen saatlerde tamamen araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmasını istiyorum’ seçeneğini beğendiklerini, bu projeyle de sokaklarının bir AVM’ye benzeyeceğini söylediler. Yapılacak olan çalışmanın işlerine mani olmasını istemediklerini de kaydeden esnaflar, yapılacak olan çalışmanın Malatya için hayırlı olması dileğinde de bulundular. 

MUTLU SARIGÜL
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