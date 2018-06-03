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Esnafın sorunlarını Erdoğan'a aktardı

24 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin tarafından, esnaf sorun ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sunuldu.

Esnafın sorunlarını Erdoğan'a aktardı

24 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin tarafından, esnaf sorun ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sunuldu.

03 Haziran 2018 Pazar 10:29
Esnafın sorunlarını Erdoğan'a aktardı

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MESOB Başkanı Şevket Keskin, dosyada ilk talebin Malatya şehir merkezinde kalan ve artık esnaf ve sanatkarın ihtiyaçlarına cevap veremeyen küçük sanayi sitelerinin taşınması için yer talebinin olduğunu belirterek, “Altay Kışlası’nda esnaf ve sanatkarımız için arsa tahsisi ve TOKİ marifetiyle yapılması talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Mevcut küçük sanayi siteleri ne esnafımızın, nede Malatya’nın ihtiyaçlarına artık cevap veremiyor.  Esnaf ve sanatkârın üretim, imalat, tamir alanı olan Küçük Sanayi Sitelerindeki fiziki ve teknik alt yapı yetersizliği had safhaya ulaşmış olması ile birlikte büyükşehir olan Malatya’mıza mevcut durum yakışmamaktadır. Altay Kışlası’nda esnaf ve sanatkarımıza küçük sanayi sitelerinin yapılması için yer tahsisi ve sitelerinde TOKİ marifetiyle yapılmasını talep ediyoruz. Yeni sitelerin yapılması hem esnafımızın önünü açacak, hem de Malatya’mız için yeni bir alt merkez oluşmuş olacaktır. Konu sadece esnaf ve sanatkarın sorunu değil, aynı zamanda Malatya’nın temel sorunlarından birisidir. Bu konuya her platformda takip etmeye ve dile getirmeye devam edeceğiz” İfadelerini kaydetti.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ FARK

Bağ-Kur emekli maaşlarındaki farklılıkların giderilmesini talep ettiklerini belirten Keskin, Bağ-Kur’lulardan emeklilik için istenen 9 bin gün sayısının da düşürülmesini ve primlerin iyileştirilmesini ve esnaf ve sanatkar içinde Asgari Geçim İndirimi uygulamasının getirilmesini de talep ettiklerini ifade etti.

KAYISIYI UNUTMADI

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan dosya da kayısı üreticisine faizsiz işçi parası desteği talebinde de bulunduklarını da bildirdi.

Keskin, servisçilik yapan esnaflardan araçlarında engelliler için istenen zorunlu aparatların şuanda Türkiye’de üretilmemesi nedeniyle esnafların sıkıntı yaşayacağına ilişkin konunun da aktarıldığını belirterek, sorunun çözümü için servis araçlarının fabrika çıkışında istenen aparatların takılmasını talep ettiklerini belirtti. 

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRECEP TAYYİP ERDOĞANŞEVKET KESKİN
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