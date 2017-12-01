2017'yi ve ekonominin son halini yorumlayan Malatya esnafları BUSABAH'a konuştu. Fırıncı esnafından berberine, çiçekçiden kuyumcuya kadar 2017 yılını değerlendiren esnaflar, genel anlamda zor bir yılı geride bırakacaklarını ifade ettiler.

EKMEK FİYATI

Fırıncı esnaflarından İsmet Çekin, 2017'nin çok hızlı olduğunu ve nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi. Zamlardan yakınan Çekin, "Unda ve diğer malzemelerde yaşanan fiyat artışlarından dolayı ekmek fiyatı bizi tatmin etmedi" dedi.

ALTIN ÇOK GİTTİ

Malatya Kapalıçarşı esnafı Kuyumcu Hanifi Yaylacı, 2017'nin bol kazançlı bir yıl olduğunu ifade etti. Son zamanların en yüksek rekolte fiyatına ulaşan altının, bu yıl özellikle de yaz aylarında çok fazla satışının yapıldığını söyleyen Yaylacı, "Yaz aylarında düğünler çok fazla oldu. Ve insanlar gram altının fiyatına aldırış etmeden hatta düğün yapacak vatandaşlar hiç düşünmeden alması gerektiği kadar altın aldı. Düğünlerin fazla olmasına paralel olarak altın alımı da, satışı da aynı oranda yaşandı" şeklinde konuştu.

Yaylacı, vatandaşın düğün yaptığı için pahalı da olsa altını almak zorunda olduğunu ve bu nedenle de altındaki dikkat çeken fiyat artışının, altın alımlarında çok bir şey ifade etmediğini açıkladı. Yaylacı, "Pahalı olduğundan dolayı 3 bilezik alan bir bilezik aldı. Böyle bir düşüş yaşandı" dedi.

BUGÜNE ŞÜKÜR!

Özellikle yaz aylarında düğünler, açılışlar gibi etkinliklerden dolayı işlerinde hareketlilik yaşadıklarına değinen çiçekçi esnaflarından Kadir Yücekaya da bazı değerlendirmelerde bulundu. İşlerinin 2017'nin yaz aylarında oldukça yoğun olduğunu söyleyen Yücekaya, "Kış aylarına girdik ancak işlerde düşüş yaşadık. Yazın daha yoğun çalışıyoruz" dedi. Yücekaya, "Genel itibari ile 2017 iyi geçti. Bugüne şükür" diye konuştu.

BERBERLER ZARARLI ÇIKTI

Berber Mustafa Demirtaş ise, bu yılın diğer yıllardan farksız olduğunu dile getirdi. Yapılan zamlardan ve ödedikleri tutarların fazla olmasından dolayı kazançlarından bir şey anlamadıklarını ifade eden Demirtaş, yeni senenin daha kazançlı ve zamsız geçmesini istediklerini söyledi.

HER ŞEYE ZAM GELDİ

Tatlı ve unlu mamuller satışı yapan esnaf Mustafa Ayhan ise bu yılın kötü geçtiğini ifade etti. 2017'nin zam yılı olduğunu söyleyen ve yaptığı tatlılarda kullandığı fıstıktan cevize kadar her şeye zam geldiğini belirten Ayhan, "Fıstığın kilosu 70 liraydı, 150 lira oldu. Aynı şekilde cevizin de kilo fiyatı arttı. Bunca artış olmasına karşın işlerde aksine çok durgun geçti. İnşallah 2018'de böyle devam etmez. Önlemler alınır, bu durumun önüne geçilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.



















SELAHATTİN BAYRAK