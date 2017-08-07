Bakan Bülent Tüfenkci, esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli veya faizsiz kredi imkânları sağlandığını anımsatarak, söz konusu kredileri kullanan esnaf sayısının 2017 yılının ilk 7 ayında 446 bin 323’e, kullandırılan kredi hacminin ise 21 milyar 643 milyona ulaştığını vurguladı.

KREDİ KULLANAN SAYISI 7 KATINA ÇIKTI

Söz konusu kredi hacminin 20,6 milyar TL’sinin (yüzde 95) kooperatif kefaletiyle kullandırıldığını belirten Bakan Tüfenkci, “2002 yılında 154 milyon olan toplam kredi hacminde 140 kattan daha fazla artış sağlandı. Kredi kullanan ortak sayısı ise 14 yılın sonunda 7 katına çıktı” dedi.

KREDİ KULLANIMI EN FAZLA HİZMET SEKTÖRÜNDE

Esnafın 398 bin 945’inin yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandığını aktaran Bakan Bülent Tüfenkci, 47 bin 378’inin ise yüzde 100 faiz indirimli kredilerden faydalandığını ifade etti. Bakan Tüfenkci, kredi hacminin 21,6 milyar lirayı aşarak rekor bir rakama ulaşıldığına işaret ederek, toplam kredi hacminin yüzde 71’lik kısmının hizmet sektörü ile ilgili meslek kolları, kalan yüzde 29’unun ise imalat ve tamirat ile ilgili meslek kolları tarafından kullandığını aktardı.

7 AYDA 6,6 MİLYARI AŞAN KREDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılının ilk 7 ayı içerisinde esnafa 6 milyar 628 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldığını belirtti. Bu rakamın bir önceki yılın aynı döneminde kullandırılan kredi miktarından yüzde 11 oranında düşük olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, buna rağmen önceki yıldan devredenlerle birlikte ulaşılan kredi hacminin, geçen yıla göre yüzde 11 daha fazla olduğuna işaret etti.

KREDİ KANALLARI ARTTI

Yıl içi kredi kullanım rakamlarında bir düşüş gözükse de, bunun esnaf ve sanatkârın finansmana ulaşması noktasında yaşanan bir gerilemeden kaynaklı olmadığının altını çizen Bakan Tüfenkci, bu durumun esnaf ve sanatkâra verilen desteklerde Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB gibi alternatif kanalların da etkinliğinin artmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi.

15 YILDA 67 MİLYARLIK FAİZ DESTEKLİ KREDİ

Bakan Bülent Tüfenkci ayrıca Bakanlığın faaliyet alanı içerisinde bulunan kredi ve kefalet kooperatiflerinin, banka için teminat, esnaf ve sanatkâr için de kredi niteliğinde olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“2002-2016 döneminde esnaf ve sanatkâr kredilerinin faiz subvansiyonu için mali bütçeye konulan 4 milyar 931 milyon liralık ödeneğin 4 milyar 404 milyon liralık kısmı aynı dönemde esnaf ve sanatkâr tarafından kullanılmıştır. Bu yılda esnaf ve sanatkârımızın kullanması için 1 milyar 257 milyon 415 bin lira rekor ödenek tahsis edildi. Bu sayede; 2002’den bu yana toplam 1 milyon 526 bin 946 esnaf ve sanatkâra 67 milyar liralık faiz destekli kredi kullandırılmıştır.”

HABER MERKEZİ