Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatlarını yerinde inceleyerek, Hayvan Pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Akın, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret ettiklerini dile getirerek, burada yapılan işlemlere baktıklarını söyledi.

HAYVAN VARLIĞIMIZ VAR

Pazarın şu anda durgun olduğunu kaydeden Başkan Akın, “Sıkıntının olup olmadığına baktık. Kurbanla alakalı hem fiyatlar hem de satışlarla ilgili durumlara baktık. Şu an Kurban satışı yok; durgun geçiyor. Pazartesiden itibaren inşallah satışlar başlar. Şu anda canlı ağırlık olarak 17 ila 18 kilogramda. Birim fiyat olarak baktığımız zaman da başladığımızda 700 lirayla bin 200 lira arası en iyisine kadar değişiyor. Canlı ağırlık olarak büyükbaşta 16,5 ila 18 lira arası fiyatlar. Şu an dediğim gibi hayvan pazarında hayvan varlığımız her sene olduğu gibi hem büyükbaşta hem küçükbaşta herhangi bir sıkıntı yok. Hayvan varlığımız var. İşçilerimiz meralarından, yaylalarından hayvanlarını getirmişler. Hala da ara ara getirenler var. Belki bugün, yarın, diğer günde devam eder. Pazartesi gününe kadar da devam eder. Bayram içerisinde ve bayramdan bir, iki gün önce yoğunluk oluyor. Bu anlamda da önümüzdeki hafta yoğunluk başlar” şeklinde konuştu.

SAĞLIK RAPORU OLAN HAYVANLARI TERCİH EDELİM

Esnaf ve vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Akın, "Kurban özelliği taşıyan, hastalıklı olmayan, tek raporlu, sağlık raporu olan hayvanları tercih edelim. Mümkün mertebe, geçen yılda böyleydi ama bu yıl biraz daha yoğun, dikkatli, kontrollü geçiyor. Burada dişi hayvanların tercih edilmemesi ya da böyle bir şey varsa veteriner kontrolü altında kısır olanlar tercih edilmelidir. Bir de her sene söz konusu olduğu gibi sahte para, çek, senet gibi şeylere üreticilerimizin dikkat etmelerini söylüyoruz. Kurbanı kurban havasında yaşamamız için, birbirimize zararımız olmaması için, bir yıllık emeğimiz boşa gitmesin diye dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu konularda yetiştiricilerimizi orada gezip uyarıyoruz. Gerek sizler aracılığımızla gerekse birebir görüşmelerimizle bunları anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.























MUTLU SARIGÜL