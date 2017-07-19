Ülke genelinde faaliyet gösteren 1.7 milyon esnafın mevcut durumunu, sorunlarını tespit etmeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı hedefleyen proje, sektörde yapılmış en kapsamlı ve sistematik çalışma olması bakımından büyük önem taşıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve sanatkâra, meslek kuruluşlarına ve kamu kurumlarına yol haritası olacak proje hakkında bilgi verdi. Esnaf ve sanatkârların ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için uzun vadeli, gerçekçi ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, çalışmaya esnaf ve sanatkarın rekabet güçlerini artıracak uygulanabilir bir vizyon ortaya koymak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

SORUNLARA IŞIK TUTUYOR

Bakan Tüfenkci, proje çıktılarının esnafların sorunlarına kalıcı çözümler üretilebileceğine işaret ederek, “Çalışma, sektördeki esnaf ve sanatkârların rekabet, vergi, finansman, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, mesleki örgütlenme, iş sağlığı ve güvenliği, işe başlangıç süreçleri gibi pek çok alanda karşılaştıkları sorunlara ışık tutacak nitelikte. İnanıyorum ki zaman içinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla proje sonuçlarını tek tek hayata geçireceğiz" dedi.

Çalışmada, esnaf ve sanatkarın rekabet gücünün artırılması için önerilerin de sunulduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, yapısal sorunların çözümü için kamu kurumlarınca yapılması gerekenlerin de yer aldığını ifade etti.

KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmanın raporları kitaplaştırılarak basıldı.

Proje kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli ve işbirliği yapılan üniversitelerdeki akademisyenlerden proje ekipleri oluşturuldu. Ekipler, esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği sektörlerin her birinde detaylı sektör analizleri yaptı. İlk etapta deri, giyim ve ayakkabı, makine, taşıtlar ve madeni eşya, gıda ve ulaştırma sektörü ele alındı.

Ele alınan sektörlerdeki analiz çalışmaları tamamlanarak her bir sektör için onar adet rapor hazırlandı. Tüm bu raporların özeti niteliğindeki sonuç raporları ise kitaplaştırılarak basıldı. Bu kapsamda 4 bin 200 kitap basıldı. Basılan kitaplar ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelere gönderilecek.

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