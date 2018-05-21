Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102537
ALTIN
188.990
DOLAR
4.5696
STERLİN
6.1347
EURO
5.3725

Esnaf, ülkeye ve ekonomiye sahip çıktı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kamyoncu ve oto galerici esnafı ile iftarda bir araya geldi. Esnaf ve sanatkar camiasının 15 Temmuz’da hem ülkeye hem de ekonomiye sahip çıktığını belirten Keskin, “Allah bizleri mahcup etmesin, her zaman güzellikler nasip eylesin” dedi.

Esnaf, ülkeye ve ekonomiye sahip çıktı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kamyoncu ve oto galerici esnafı ile iftarda bir araya geldi. Esnaf ve sanatkar camiasının 15 Temmuz’da hem ülkeye hem de ekonomiye sahip çıktığını belirten Keskin, “Allah bizleri mahcup etmesin, her zaman güzellikler nasip eylesin” dedi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:36
Esnaf, ülkeye ve ekonomiye sahip çıktı

Taksici, minibüsçü ve servisçi esnafının ardından kamyoncu ve oto galerici esnafı için düzenlenen iftar programına esnaf odası başkanlarının yanında kalabalık bir esnaf topluluğu katıldı.

CENAB-I ALLAH BU ÜLKENİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ BOZDURMASIN

İftar programında konuşan Keskin, “Allah ülkemize birlik ve beraberliği nasip eylesin, esnafımızın huzurunu bozdurmasın, bol kazanç nasip eylesin.  Tüm esnaf ve sanatkar camiasına teşekkür ediyorum, hep birlikten yana oldunuz, hep kardeşlikten yana oldunuz. Cenab-ı Allah bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozdurmasın” dedi.

Esnaf ve sanatkar camiasının 15 Temmuz’da hem ülkeye hem de ekonomiye sahip çıktığını belirten Keskin, “Esnaf ve sanatkarımız 15 Temmuz’da gece nöbette ülkeye sahip çıktı, gündüz ise işinin başında durarak ekonomiye sahip çıkarak ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Bu hiçbir zaman inkar edilemez. Allah bizleri mahcup etmesin, her zaman güzellikler nasip eylesin” ifadelerini kaydetti.

HER NEDENSE YA BAYRAMDA MÜSLÜMANLARA SALDIRIYORLAR

ABD ve İsrail’in Filistinlilere yönelik baskı, saldırı ve katliamlarına tepki gösteren Keskin, “Her nedense ya bayramda Müslümanlara saldırıyorlar, yada Ramazan ayında saldırıyorlar.  İnşallah bu saldırılar son bulur ve dünya milletleri ayıkır ve dünya mazlumlarına sahip çıkılır. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlumlara sahip çıktığı gibi diğer devletlerinde sahip çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MESOBŞEVKET KESKİNEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Tüfenkci: "Kağıtları Azaltıyoruz"
Bakan Tüfenkci: "Kağıtları Azaltıyoruz"
Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...
Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...
Listeler bugün YSK’ya veriliyor
Listeler bugün YSK’ya veriliyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim