Esnaf, ülkeye ve ekonomiye sahip çıktı

Taksici, minibüsçü ve servisçi esnafının ardından kamyoncu ve oto galerici esnafı için düzenlenen iftar programına esnaf odası başkanlarının yanında kalabalık bir esnaf topluluğu katıldı.

CENAB-I ALLAH BU ÜLKENİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ BOZDURMASIN

İftar programında konuşan Keskin, “Allah ülkemize birlik ve beraberliği nasip eylesin, esnafımızın huzurunu bozdurmasın, bol kazanç nasip eylesin. Tüm esnaf ve sanatkar camiasına teşekkür ediyorum, hep birlikten yana oldunuz, hep kardeşlikten yana oldunuz. Cenab-ı Allah bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozdurmasın” dedi.

Esnaf ve sanatkar camiasının 15 Temmuz’da hem ülkeye hem de ekonomiye sahip çıktığını belirten Keskin, “Esnaf ve sanatkarımız 15 Temmuz’da gece nöbette ülkeye sahip çıktı, gündüz ise işinin başında durarak ekonomiye sahip çıkarak ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Bu hiçbir zaman inkar edilemez. Allah bizleri mahcup etmesin, her zaman güzellikler nasip eylesin” ifadelerini kaydetti.

HER NEDENSE YA BAYRAMDA MÜSLÜMANLARA SALDIRIYORLAR

ABD ve İsrail’in Filistinlilere yönelik baskı, saldırı ve katliamlarına tepki gösteren Keskin, “Her nedense ya bayramda Müslümanlara saldırıyorlar, yada Ramazan ayında saldırıyorlar. İnşallah bu saldırılar son bulur ve dünya milletleri ayıkır ve dünya mazlumlarına sahip çıkılır. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlumlara sahip çıktığı gibi diğer devletlerinde sahip çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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