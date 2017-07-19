Keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve oda başkanları Vali Ali Kaban’ı yeni göreve başlamış olması nedeniyle ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

Keskin, Malatya’da 40 esnaf odası ile esnaf ve sanatkarlar camiasının sorunların hem yerelde ve hem de Hükümet nezdinde çözmeye çalıştıklarını ve dile getirmeye ifade ederek, “Malatya’ya hizmet edeceğinize, esnaf ve sanatkara kapınızın açık olacağına yürekten inanıyorum. Malatya&’ya hoş geldiniz, yeni göreviniz hayırlı olsun” dedi.

MALATYA’DA TOPLANTI YAPILDI

Şevket Keskin, ziyarette Malatya’da esnaf ve sanatkarların en büyük mevcut sorununun şehrin merkezinde kalan küçük sanayi siteleri olduğunu ifade ederek, bu sorunun çözülmesi için uzun yıllardan beri bir çalışma ve girişimlerde bulunduklarını ve sorunu hükümet nezdinde de dile getirdiklerini ifade etti. Keskin, “Sayın Başbakanımız ile görüştüğümüzde küçük sanayi sitelerinin sadece Malatya’da değil, Türkiye genelinde artık bir sorun olduğunu ve şehirlerin içinde sıkışıp kaldığını ifade ettik. Gümrük ve Ticaret bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci de o toplantıdaydı. Mera, hazine ve şehir içinde kalan askeri alanlarda bir inceleme yapılması talimatı verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bu konuda Malatya’da bir toplantı yaptılar. Bizim yaptığımız incelemede Şoför Okulu olarak bilinen Altay Kışlası, 11.5 bin dönümlük bir alana sahip ve burası tarıma elverişli bir alan değildir. Küçük Sanayi Sitesi için kullanılabilecek bir alan. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor” dedi.

TARİHTEN GELEN YAPIMIZ

Vali Ali Kaban ise, “Esnaf ve sanatkar toplumu oluşturan en temel öğelerden birisidir. Tarihten gelen bir yapımız” diyerek esnaf ve sanatkarın sağlıklı bir gelecek için daha güzel nitelikler kazandırılarak taşınması gerektiğine inandığını ifade etti. Vali Kaban, daha önceki görevlerinde de esnaf ve sanatkarın ayakta tutulması için çalışmalarda bulunduğunu anımsatarak, “Malatya’da da çalışmaları hep birlikte yapacağız” ifadesinde bulundu.

Vali Kaban ve esnaf kuruluşu temsilcileri bir süre sohbet etti.

HABER MERKEZİ