Esnaf dilekçe ile başvurusunu yapsın

Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, ziyarette yeni düzenlemeler hakkında da bilgi vererek, “Yeni kanun düzenlenmesi yayınlandı. Henüz tebliğ yayınlanmadı. Şu anda dilekçeleri kabul ediyoruz. Temmuz ayı sonuna kadar başvurular kabul edilecek ve ilk taksit eylül ayında ödenecek. Hükûmetimiz tarafından mükelleflerimize birçok alanda kolaylık sağlandı. Biz bütün borcu olan mükelleflerimizin düzenlemeden yararlanmasını istiyoruz” dedi.

BORÇLARIN YAPILANMASINA YÖNELİK DÜZENLEME...

MESOB Başkanı Şevket Keskin, ziyaret için teşekkür etti. Borçların yapılanmasına yönelik yapılan düzenlemenin vatandaşlar için yeni bir kolaylık oluğunu ve bundan esnaflarında en iyi şekilde yararlanacağını belirten Keskin, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Hükûmetimizin üyelerine teşekkür ediyorum. Böylesine ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde önemli bir imkan sağlanmıştır. Esnaf ve sanatkar camiasının yeni düzenlemeden yararlanması için şimdiden dilekçe ile başvurmalarını istiyoruz” diye konuştu. (Bülten)