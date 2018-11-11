“Esnaf aldığı ürünü rafa koyamıyor”

Geçtiğimiz aylarda yüksekliğiyle ülkemiz ve vatandaşları zor durumda bırakan dolar, şimdilerde 5.50 gibi bir seviyeye düşse de fiyatları yüzde 100’ün üzerinde olan birçok ürünün fiyatlarında düşüş olmaması başta vatandaşlar olmak üzere Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in tepkisine neden oldu. BUSABAH gazetesine konuşarak gıda fiyatlarındaki artış başta olmak üzere birçok konuya değinen ve sert eleştirilerde bulunan Başkan Keskin önemli açıklamalarda bulundu.

Milletin hakkıyla alay edildiğini ileri süren Başkan Keskin, enflasyonla topyekûn mücadelede yüzde 10’luk indirimin çok gülünç bir rakam olduğunu söyledi.

“SALÇA BUGÜN 56 LİRA”

Yapılan zamların esnaflardan bilindiğini ifade eden Başkan Keskin, “Bu milletin aklıyla alay etmektir. Eğer papaz, dolar meselesiyse dolar 7.24 TL’den 5.24’e indi. Ama gidin marketlere bakın her şey aynı fiyatta. Devlet kendi yaptığı zamlarda bir defa indirim yapmadı. Bakın devlet bugün doğalgazda yüzde 50 zam yaptı. Diğer taraftan elektriğe de yapıyor. Devlet bir defa kendi indirim yapsın. Bizim esnafı stokçu yaptılar. Stoku yapan zenginler. Geçen gün TOBB Başkanının yüzüne karşı söyledim. Dedim ki, ‘Stokçuluğu yapan biz değiliz. Her şeyi esnaftan biliyorlar. Biz yapmıyoruz. Getiren sizsiniz, üreten sizsiniz, satan sizsiniz, zam yapan sizsiniz.’ Bugün bir salça belediye marketlerine dahi gidin 36 liralık salça bugün 56 lira. 37 liralık deterjan marketler 85 liraya kadar sattılar. Gidin bunlara bakın. Zabıtayla bu işleri çözmek ve yükü de esnafın üzerine yıkmanız bir defa yanlış. Esnaf 75 liraya satsa da belli bir kar eder, 10 liraya da satsa belli bir kar eder” diye konuştu.

“SİZ BAKANSINIZ AMA BİR ZAM YAPMIŞSINIZ”

“Esnaf aldığını rafa koyamıyor. Ama vatandaşlarımız ‘bu esnaf ne kadar pahalıcı’ diyor. Fiyat artışlarını esnafın yaptığını düşünüyor. Üreten zenginler, getiren zenginler, stok yapanlar zenginler, devletin içerisinde, partinin içerisinde olan insanlar, ama onlara hiçbir şey yok” iddialarında bulunan Başkan Keskin, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen gün Malatya’ya bir gazete geldi. Malatya’ya ne faydası vardı? Bir şey mi anlattılar, hiçbir şey anlatmadılar. Ben kendilerine 2 soru sordum, cevap vermediler. Yüzde 120 zam yapan ve bugün yüzde 10 indirim yapıp da millete iyi görünmeye çalışanları reise anlattınız mı, anlatmadınız diye sordum, kimse soruma cevap dahi vermedi. Ayrıca Maliye Bakanımız ‘Bu yıl zam yok’ diyor. Zaten yüzde 50- yüzde 60 devlet zam yapmış. Siz Bakansınız ama bir zam yapmışsınız. Siz bir sokağa indiniz mi, neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yılbaşından sonra, seçimlerden sonra un torbasının 150-160 liraya çıkacağını ve diğer her şeyin de yüzde 100 zamlanacağını tahmin ediyorum. Bakanının söylemi bu. Ama vatandaşlarımız ‘esnaf yapıyor’ diyor. Esnafın neyi var? Esnafın dükkânında toplam 3-4 bin lira malı var. En büyük esnafımızın dükkânındaki malının toplamı 10 bin lira.”

“ZAM YAPAN ESNAF DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinleyen hiç kimsenin olmadığını savunan Başkan Keskin, “Kayısı depolarına gidip baskın yapın. Bakana söyledim un fabrikalarına gidin ve onlara da yüklenin. Neden onlara yüklenmiyorsunuz? Günah keçisi fırıncılar. Bir ekmek 1.25 TL olsa ki ne olur, 1 lira olsa ki ne olur. Bu ekmeğin fiyatı bugün 1.50 TL olması gerekiyor. Fırıncıları denetleyen devlet un fabrikalarını denetlemiyor. Esnafın üzerine koşa koşa gelen Azrail kesilen devlet, zenginin üzerine gittiği zaman sus pus oluyor. Böyle bir şey olur mu? Bakın seçim zamanı milletvekilleri esnafları geziyor. ‘Esnaf temel taşıdır, omurga kemiğidir’ diyorlar. Ancak günah keçisi daima esnaf oluyor. Esnafımız aldığı maldan belli bir kar elde ediyor. Malını ne kadara satarsa satsın aynı karı koyacak. Zam yapan esnaf değil. Reis bağıra bağıra söylüyor. ‘Fırsatçılık yapmayın, fahiş fiyata satmayın’ demiyor mu? Ama reisi dinleyen hiç kimse yok. Ama vatandaşa gelindiğinde Azrail kesiliyor. Milletvekilleri sokaklarda gezerler, ‘esnaf temel taşımız, bel kemiğimiz, esnaf olmazsa olmazımız’ derler. Bu sıkıntıları Reise anlatın. Ya da fırsat verin sivil toplum örgütleri gitsinler Reise. Önümüzü tıkamasınlar. Reise anlatalım” ifadelerine yer verdi.