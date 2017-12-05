Özel hastanelerde hastalardan ameliyat ve fark ücretinin alınması, hasta ve hasta yakınlarını rahatsız ediyor. Bu günlerde özel hastanelerde fark ücretinin alınmamasıyla ilgili çalışmalar olduğu söylentilerini değerlendiren Hasta Haklarını Koruma Dernek Başkanı Hüsamettin Özden, önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önceleri hastanelerde sağlık alanında büyük gelişmeler olmasıyla halkın büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Özden, kendilerinin de bundan çok memnun olduğunu kaydetti.

HERHANGİ BİR KURUMA ŞİKAYET ETMİYOR

Eski günlere dönme gibi bir çaba olduğunu ileri süren Başkan Özden, “Geçmiş yıllardaki kuyrukların gittiğini, yine eczanelerdeki kuyrukların gittiğini ve sağlık alanında hakikaten bir reformun gerçekleştiğini bütün vatandaşlardan duyuyorduk. Hastanelerde yapmış olduğumuz ziyaretlerde de aynı memnuniyet verici cümleleri duyduğumuz için dernek başkanı olarak değil, bir vatandaş olarak memnun oluyorduk. Fakat ne yazık ki eski günlere dönme gibi bir çabaları var. Tabi vatandaşın sağlığı her şeyden önemli. Bunlara vatandaş hayır diyemiyor. Eğer şifa bulacaksa borç ediyor, kredi alıyor ve dolayısıyla da büyük ameliyatlarda, diğer tedavilerde bıçak parası adı altında alıyorlar. Bu şikayet konusu olsa da sağlık ön plana çıktığı için vatandaş bunda çekimser kalıyor. Herhangi bir kuruma şikayet etmiyor. Etse dahi bunun ispatı olması gerekli olduğunu biliyor. Dolayısıyla sessiz kalıp, hekimlerimizin istediği bıçak parasını vermek zorunda kalıyor” diye konuştu.

HEPSİNİ SUÇLAMAK YANLIŞ OLUR

Bu konuda üzgün olduğunu dile getiren Başkan Özden, “Burada hepsini suçlamak yanlış olur. Bazı hekimler bunu yapıyor ama bunları ispat edip de yasal yollardan haklarını arayacak bir hastamız ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla dernek olarak bize şikayette bulunsalar da bizim de burada yaptırım gücümüz yoktur. Ancak hasta hakları kuruluna şikayette bulunuyor. Kurul da bu durum var mı, yok mu araştırmasını yapmak zorunda kalıyor. Ve belgelere dayanarak bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ben de bu konuda üzgünüm. Kaldırılması böyle bir çabanın olması gerekmiyor. Çünkü geçmiş yıllarda bu oturmuştu. Sistem oturmuştu ve vatandaş gidip, güzelce muayenesini olup, ameliyat ise ameliyatını yapıyorlar, dolayısıyla da devletin hekimlere tanımış olduğu paydan alıyorlardı. Bugün hekimlerimiz günlük 100-200 tane muayene yapıyor. Bunu özel hastaneler için değil, devlet hastaneleri için söylüyorum. Burada döner sermayeden ücretini alıyor. Fakat bazıları ameliyat konusu gündeme gelince vermek zorunda kalıyor. Ben de bu konuda şikayetçi ve üzgünüm” şeklinde konuştu.

KONTROLÜN EKSİKLİĞİNİ GÖRÜYORUM

“Tabi bu bir varsayım. Birilerini suçlamak yanlış olur” diye konuşan Başkan Özden, “Hele hele bir dernek olarak suçlamak yanlış olur. Ancak o vatandaşın verdiğini ispatlayacak belge olursa biz buna destek oluyoruz. Bu haksızlığını gidermek için destek gösteriyoruz. Kaldırılmak diye bir olay olmaz. Yoktu zaten ve olmayan bir şeyin neyini kaldıracaksın! Fakat ne oldu eski günlere nazaran ek ücret alma konusunda bir çizgiye girmeye başladılar; onu söylemek istiyorum. Yoksa zaten alma gibi bir hakları yok. Yıllık Resmi Gazetelerde ilan edilen durumlara göre yapılan ameliyatların bedelini farklı bir şekilde almak suretiyle hekimlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama yavaş yavaş eskiye dönme bir nevi kontrolün eksikliğini görüyorum. Bu bakımdan biraz da Sağlık Bakanlığımızdan hastanelerdeki bu gelişmeleri kontrol etmesini, denetimin artırılması konusunda biraz daha gayret gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL