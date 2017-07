Toplumda aidiyet olgusunu geliştirme, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi birçok amacı bünyesinde barındırarak hizmete sunulan Eskimalatya Yaşam Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. 2015 yılı Eylül ayında hizmete açılan Eskimalatya Yaşam Müzesi, açıldığı günden bu güne 15 binin üzerinde ziyaretçiye kapılarını açtı.

Ziyaretçiler, müzeyi hizmete sunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerini iletirken, müzenin örnek bir proje olduğuna dikkat çekiyorlar. Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni gezen kafileden Gözde Nur Tilki, müzeyi çok beğendiğini belirterek, “Burası çok güzel. Gelenek ve göreneklerimizi çok güzel yansıtıyor. Şu an içinde bulunduğumuz odada çeyiz alıp verimi ki bu günümüzde de yapılıyor. Benim ailemde yapıyor. O yüzden burası çok hoşuma gitti. Ben aslen Gümüşhaneliyim ama İstanbul’dan geldim” şeklinde konuştu.

İstanbul’dan geldiğini belirten Berna Ceydan ise, “Ben aslen Safranbolu Karabüklüyüm. İstanbul’da yaşıyorum. Bu beni oldukça gururlandırdı. Çalışma yapılırken en ufak detayına kadar düşünülmüş. Çok fazla emek sarf edilmiş. Herkesin buraya gelip gezip görmesini istiyorum. Şu an burada ufacık bir dantelinden, havlusundan, eldivenine kadar çok büyük emek sarf edilmiş. Bu bir Türk olarak beni çok gururlandırdı” ifadelerini kullandı. Romanya’dan Erasmus Projesi kapsamında Malatya’ya gelen Gabriel Gina’da, “Ben Romanyalıyım. Şu an Türkiye’deyim ve bu projeye katılıyorum. Burası çok güzel bir yer. Kültürlerimiz çok benziyor. Yüzde yüz aynı değil ama çok benziyor. Yaşadığım bir Dejavu gibi. Gördüklerimi sanki daha önceleri görmüş gibiyim. Renk ve modeller neredeyse aynı. Odalar, aşağıda ne var ne yok hep aynı. Bu eşyalar her yerde bulunmaz ama hala varlar” derken, Moğalistanlı Oskar ise, “Moğolistanlıyım. Gaziantep’te okuyorum. Şu an yaptığımız projede liderlik yapıyorum. Güzel bir tarihi eser kazandırılmış. Çok eskiden kullanılan eşyaları gördük. Kervansaraya da gidip ziyaret ettik. İki çalışma da oldukça güzel olmuş” dedi. İsponya’dan gelen Pavla Marlyos ise, müzeyi çok ilginç bulduğunu belirterek, “İspanya’dan geliyorum. Burayı çok ilginç buldum. Burada eskiden Malatyalı insanların nasıl yaşadığını bilmek beni çok heyecanlandırdı. Bu fırsat için çok sevindim. Buraya Erasmus projesi ile geldik. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum” dedi. Kafile ile birlikte gelen Arif Sönmez’de, “Erasmus projesi için buraya geldik. Burayı gerçekten çok ilginç buldum. Özellikle mumdan yapılmış heykeller çok gerçekçi. Diğer arkadaşlarıma da bu kültürü tanıtma fırsatımız oldu. Bunun görsel olarak sergilenmesi çok güzel. Bu fırsatı yakaladığımız için çok sevindik. Arkadaşların ifadelerini görmek hoşuma gitti” diye konuştu.

Öte yandan Eskimalatya Yaşam Müzesi’nde gelen ziyaretçiler, oluşturulan Ziyaretçi Defteri’ne müze ile ilgili düşüncelerini paylaşıyorlar. Paylaşılan notlar arasında Eski Malatya Yaşam Müzesi’nin örnek bir müze olduğuna dikkat çekiliyor.

