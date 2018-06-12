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Eskimalatya asfaltlanıyor

Battalgazi Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesi Alacakapı ve Meydanbaşı Mahallesi’nde toplam 22 sokakta sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Eskimalatya asfaltlanıyor

Battalgazi Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesi Alacakapı ve Meydanbaşı Mahallesi’nde toplam 22 sokakta sıcak asfalt çalışması yapıldı.

12 Haziran 2018 Salı 11:22
Eskimalatya asfaltlanıyor

Battalgazi Belediyesi, yeni açılan imar yollarının yanı sıra altyapısı biten sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesi Alacakapı Mahallesi’nde 16 sokakta sıcak asfalt çalışması yaptı. Meydanbaşı Mahallesi’nde de 6 sokakta sıcak asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

GÜRKAN İNCELEMEDE BULUNUYOR

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, zaman zaman sıcak asfalt yapılan bölgelerde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler alıyor. Asfalt yapılan bölgelerde incelemede bulunan Başkan Gürkan, mahalle sakinleri ile hizmetler noktasında istişarelerde bulunarak, hizmette vatandaş memnuniyetine büyük önem veriyor.

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaBattalgaziAsfaltSelahattin Gürkan
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