Malatya Valisi olarak 2009-2012 yılları arasında kentte görev yapan Doç. Dr. Ulvi Saran, Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak bu yıl 6’ncısı organize edilen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına katılmak üzere Malatya’ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Kerpiç Evlerde incelemelerde bulunan Saran, sonrasında ise Sanat Merkezi ile Sanat Sokağını gezdi. Saran, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Saran'ın görev yaptığı dönemde Malatya için çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, kendisini Malatya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Çakır, "Malatya okuyan bir il, bu nedenle Malatya’ya uygun bir fuardı. Kitap Fuarımızın gelişmesinde Malatya Valimiz Sayın Mustafa Toprak’ın da büyük katkıları var. Bu sene de gerçekten büyük bir katılımla 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını düzenledik" dedi.



"Malatya ivme kazanmış"

Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı kendisine teşekkür ettiğini belirten Doç. Dr. Ulvi Saran, "Özellikle temelini birlikte attığımız Kitap Fuarının bugüne kadar gelişerek sürdürülmesinde Başkanımızın harcadığı emeği her yönüyle görmek mümkün. Kitap Fuarı Malatya’nın bir geleneği haline gelmiş. Türkiye’de böyle geniş kapsamlı ve aynı zamanda muhteva itibari ile çok sayıda yayınevini, yayıncıyı ve ziyaretçiyi kapsayan bir fuar yok. Bu aynı zamanda Anadolu’nun kendi potansiyeli ile ne kadar güzel çalışmalar gerçekleştirebileceğini, başarabileceğini göstermektedir. Görev süremiz içerisinde güzel hizmetlere vesile olma gayreti ile hareket ettik ve birçok hizmeti tamamladık. Ama bazı hizmetleri tamamlama imkanı bulamamıştık. Malatya’dan ayrıldıktan sonra Başkanımız görevi devraldı, göstermiş olduğu vefa duygusuna ve beldenin kalkınması hususundaki hassasiyetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’da çok güzel çalışmalara imza atıldığına dikkat çeken Saran, “Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Fotoğraf Makinesi Müzesi Türkiye’de parmakla gösterilecek bir çalışma. Böylesine geniş kapsamlı ve iki bine yakın parçayı ihtiva eden bir müzenin bölgesinde tek olduğunu düşünüyorum. Bir kente değer ve anlam katan fiziki kapasitesi veya yapı varlığı değil bu tür kültür ve sanat etkinlikleridir. O beldenin tarihi, mimari, folklorik ve kültürel unsurları barındıran bu tür merkezleridir. Malatya, Kitap Fuarı, Film Festivali, Okuma kampanyaları, folklorik ve etnografik özellikleri ile bu tür değerleri muhafaza etme ve gelecek nesillere bırakma konusunda gösterdiği gayretle kendisine düşen görevi yerine getirmiş diye düşünüyorum. Malatya örnek bir şehir olma hüviyeti kazanmış durumda. Başkanıma göstermiş olduğu gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’da 3 yıldan fazla bir süre görev yaptığını belirten Saran, “Malatya’da olmak, tekrar aranızda bulunmak beni hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. İnşallah Malatya çok daha güzel yerlere gelecek. Malatya’nın çok daha güzel hizmetlere layık olduğunu düşünüyorum. Bütün Malatyalılara selam, muhabbet ve hürmetlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İHA