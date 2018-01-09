09 Ocak 2018 Salı

ESKİ TOPRAKLAR UNUTULMADI

Türkiye yaşlı nüfusun ağırlıkta olduğu bir ülke. Birçok belediye tarafından hayata geçirilen yaşlı destek programı Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında kişisel ev temizliğinin yanı sıra basit tadilat ve tamirat işleri ile hastaneye gidemeyenler için ulaşım desteği gibi hizmetler sunulacak.

09 Ocak 2018 Salı 11:50
ESKİ TOPRAKLAR UNUTULMADI

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programını (YADES) Malatya’da uygulamaya başlıyor.

Yaşlılar için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü adı altında müstakil bir müdürlük kurduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan YADES programı kapsamında; yaşlılarımıza kişisel ev temizliğinin yanı sıra basit tadilat ve tamirat işleri ile hastaneye gidemeyenler için ulaşım desteği gibi hizmetler sunulacak. Ayrıca yaşlılarımızı sosyal hayata bağlayacak ve daha aktif olmalarını sağlayacak gezi programları düzenleyeceğiz. Bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.  

VEFA KONAĞI TADİLATTA
  Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, proje kapsamında tadilatı yapılan ve ‘Vefa Konağı’ ismi verilen eski nikâh dairesinde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Ercan Turan ve genel sekreter yardımcıları ile daire başkanlarının katıldığı inceleme sırasında Başkan Çakır, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

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