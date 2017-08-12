Eski Tellal Pazarı’nın yer konusu Arap saçına dönüştü. Kendilerine yerel yöneticiler tarafından Doğu Garajı’nın bulunduğu alanda bir yer sözü verdiklerini hatırlatan Eski Tellal Pazarı Sorumlusu Mustafa Orhan, BUSABAH gazetesine konuşarak, tepkilerini dile getirdi.

2007 yılından bu yana yaklaşık 10 yıldır kendilerine yeni bir yer yapılması için uğraştıklarını dile getiren Orhan, yeni yerlerinin ha yapıldı ha yapılacak diye beklediklerini söyledi.

BU MİLLETİ AVUTMAYA GEREK YOK

Yeni yerlerinin yapılmasıyla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını belirten Orhan, şu ifadeleri kullandı:

“Yapacakları da, yaptıracakları da yok. Bize gerçek bir söz de söylemiyorlar. Bu millet başının çaresine baksın. Şu andaki yerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Mahkemelik olduk biz. Mahkemede de 2017’nin 12’nci ayına kadar süre verdiler. Biz de mal sahibi ile idare yoluyla kendilerine kira verdik ve bir sene daha burada idare edeceğiz. Burada toplam 50 esnaf var. Esnafın hepsi kirasını verdi. Bu yılsonunda bize söz verenler düşünsün. Bu milleti avutmaya gerek yok. Tüm esnaflarımız aynı görüşteler. Bize verilen yer sözü 7 numaralı parsel. Ancak yapıp yapmayacaklarını kendileri bilir. Bize söz verilen yeri her yönüyle kabul ediyoruz. Yeter ki Malatya’ya yakışır bir yer yapılsın. Bu esnaflara düzenli bir yer yapılıp, ekmek parasına baksınlar. Dünyanın her yerinde bu sektör var. Ama Malatya gibi böyle bir yer yok. Dünyada insanlar aya gidiyor biz ise hala tahta barakadan vatandaşa hizmet yapıyoruz.”

ÇEVREDEKİLER RAHATSIZ OLMUYOR

Kendilerinin kimseye zararı olmadığını belirten Orhan, “Bizden vatandaşlarımız ve çevredekiler rahatsız olmuyor. Bizim kimseye bir zararımız yok. Yalnız Malatya’ya yakışır bir yer olmadığı için buradan biz kendimiz rahatsız oluyoruz. Başımızdaki idareciler gelip burayı defalarca gördükleri halde, günde belki de 50 defa görüyorlar, ancak buraya bir çözüm yolu bulamıyorlar. Bundan sonra gereken neyse biz esnaf olarak yapacağız. Biz idarecilerden bir an önce yeni yerimizin yapılmasını istiyoruz. Susmak da bir yere kadar. Bundan sonra susmayacağız” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL