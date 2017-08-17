17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Eski Malatya'da çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin gelişimine katkı sunmak, şehri modern ve sağlam altyapıya kavuşturmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:28
Eski Malatya'da çalışmalar devam ediyor
  Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mahallesindeki çalışmalar ivme kazandı. İhale kapsamında yaklaşık maliyeti 7,9 milyon TL olan 27 km hat çalışmasının yanı sıra 2 bin adet abone bağlantısı, 4 adet debimetre vana odası çalışmaları ihale kapsamında devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Eski Malatya Mahallemizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 27 kilometrelik hat çalışmamızın 9,5 kilometrelik kısmını tamamladık. Eski hat borularını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla değiştirerek içme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. 2 bin adet abone bağlantımızın 450 adedini tamamladık. Çalışmalarımızdaki temel amacımız içme suyu altyapısını tamamen yenileyerek kayıp-kaçak su miktarını en aza indirip usulsüz su kullanımına engel olmak. Gelecek nesillere sağlam ve modern altyapılı Malatya bırakmak. Yatırımlarımız tamamlandığında Eski Malatya Mahallesinin içme suyu altyapısı tamamen yenilenmiş olacak. Tüm ekip arkadaşlarıma özverileri ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İHA
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