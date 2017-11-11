11 Kasım 2017 Cumartesi

Eski başkanlarla buluşma yapıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Gençlik Kurulu üyeleri “Dünden Bugüne Genç MÜSİAD” adlı programla görev yapan eski başkanlarıyla buluştu.

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:54
Eski başkanlarla buluşma yapıldı

  Program, 2006-2015 yılları arasında MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Kurucu Başkan Mehmet Çınar, dönem başkanlarından Ömer Taş, Yunus Akçin, Mehmet Polat ve Enis Aydoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATILIYOR
  Başkan Yılmaz, Genç MÜSİAD’ı güçlü tutan en önemli etkenin geçmişinden aldığı güç olduğunu belirterek, kendi dönemi içerisinde yapmış olduğu faaliyetlere değinerek önceki dönem başkanlarına yapmış oldukları faaliyetler ve şu anki yönetim kuruluna vermiş oldukları destek için teşekkür etti. Önceki dönem başkanları ise, Barış Yılmaz ve Yönetim Kurulunun çok güzel çalışmalara imza attıklarını, programı düzenledikleri için memnuniyet duyduklarını belirtti.

Faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunulduktan sonra program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMÜSİAD

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