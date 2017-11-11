Program, 2006-2015 yılları arasında MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Kurucu Başkan Mehmet Çınar, dönem başkanlarından Ömer Taş, Yunus Akçin, Mehmet Polat ve Enis Aydoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATILIYOR

Başkan Yılmaz, Genç MÜSİAD’ı güçlü tutan en önemli etkenin geçmişinden aldığı güç olduğunu belirterek, kendi dönemi içerisinde yapmış olduğu faaliyetlere değinerek önceki dönem başkanlarına yapmış oldukları faaliyetler ve şu anki yönetim kuruluna vermiş oldukları destek için teşekkür etti. Önceki dönem başkanları ise, Barış Yılmaz ve Yönetim Kurulunun çok güzel çalışmalara imza attıklarını, programı düzenledikleri için memnuniyet duyduklarını belirtti.

Faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunulduktan sonra program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İHA