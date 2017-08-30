30 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Eski bakanlar Darende’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Somuncu Baba Külliyesi’ni ziyaret etti.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 17:07
Eski bakanlar Darende’de
  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın da eşlik ettiği ziyarette eski Bakanlar daha sonra Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli ve Malatyalı mutasavvıf Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin külliyedeki türbelerini ziyaret ederek dua okudu.
Türbe ziyaretinin ardından Özel Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi’ni de gezen eski Bakanlar ve beraberindekiler daha sonra Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’in misafiri olarak Günpınar Şelalesi’ne geçti.
Burada da bir süre konuk olan siyasiler temaslarını tamamladıktan sonra ilçeden ayrıldı.
İHA
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