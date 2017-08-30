AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın da eşlik ettiği ziyarette eski Bakanlar daha sonra Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli ve Malatyalı mutasavvıf Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin külliyedeki türbelerini ziyaret ederek dua okudu.

Türbe ziyaretinin ardından Özel Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi’ni de gezen eski Bakanlar ve beraberindekiler daha sonra Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’in misafiri olarak Günpınar Şelalesi’ne geçti.

Burada da bir süre konuk olan siyasiler temaslarını tamamladıktan sonra ilçeden ayrıldı.

İHA