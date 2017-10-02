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Eski Bakandan ziyaret

Tarım, Orman ve Köyişleri eski Bakanlarından Hüsnü Doğan, Malatya Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

30 Eylül 2017 Cumartesi 16:51
Eski Bakandan ziyaret
  Turgut Özal'ın Başbakanlık yaptığı dönemde Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı görevini 5,5 yıl sürdüren Hüsnü Doğan, Malatya’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu tarafından karşılanan eski Bakan Doğan'a, Malatya’nın tarım ve hayvancılık potansiyeli ile yapılan çalışmalar hakkında Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Şevket Başyiğit tarafından sunum yapıldı.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı görevini uzun yıllar yapan Hüsnü Doğan'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdür Vekili Yıldırımoğlu, "Sayın Bakanımızı Müdürlüğümüzde ağırlamak bizlere şeref vermiştir. Kendileri Bakanlığı dönemindeki tecrübelerini bizlere aktardılar. Bizlerde kendilerine çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yaptık. Teşkilatımızın saygıdeğer büyüklerine kapımız her daim açıktır. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahHüsnü Doğan

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