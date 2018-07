Eski Bakan Battalgazi Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi ve eski bakanlardan Güldal Akşit, Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Gürkan ile bir araya geldi. Akşit, burada ilk olarak Başkan Gürkan ile birlikte Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini gezdi. Akşit ve Başkan Gürkan, daha sonra beraberindekilerle birlikte makama geçti. Burada konuşan AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi ve eski bakanlardan Güldal Akşit, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binasının kullanım açısında ve Malatya’nın değerleri bakımında önemine dikkat çekerek, “Öncelikle yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını dilerim Battalgazi bölgemize, memleketimize. Gerçekten güzel bir hizmet binası yapılmış. Hem Malatya’nın tarihi ve kültürel değerlerini taşıyan, hem de kullanım açısından her şeyi düşünülmüş. Bugün itibariyle akıllı bina olarak tanımlanan, kendi elektriğini kendisi üretebilen, suyunu değerlendiren, toplantı salonlarıyla, her şeyiyle, mescidi ile kullanım alanlarıyla, hayatı kolaylaştıran otoparkıyla, gerçekten güzel bir bina. Allah hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Başkanımız Selahattin Gürkan’ın şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Akşit, “Aşağıda yapılan tüm çalışmaların maketlerini gördük. Ama maket olmakla kalmayıp hayata geçirilmiş olması da ayrıca bir mutluluk. Çünkü birçok yerde o maketleri görüyoruz. Yapılacak olarak lanse ediliyor. Hayata geçmesini ya görebiliyoruz ya da göremiyoruz. Aşağıda gördüklerimiz Galip Demirel Çınar Parkı, ispendere’deki tesisler, Engelli Merkezleri, Tahtalı Hamam tüm bunların hepsi Malatya’ya kazandırılan çok güzel hizmetler. Hizmetler saymakla bitirilemeyecek kadar çok. Ben bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibi ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve bu hizmetler memleketimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendilerini Malatya’mızda görmekten büyük gurur ve onur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Sayın Akşit hem Bakanlık döneminde, gerekse genel merkezdeki görevleri süreci içerisinde hep bizim yanımızda olmuştur. İşlerimizi her zaman yakinen takip eden, sıkıntılarımızın çözümü noktasında her konuda destek veren sayın bakanımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bizlerde şehrül emin olarak şehrin sadece bugününü değil, dününü ve geleceğini planlayan biz vizyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Gürkan, “Belediye başkanlığını sadece seçilmiş 5 yıl olarak değerlendirmiyoruz. Bir belediye başkanı geçmiş bin yılların nasıl belediye başkanı olunabilir, gelecek yüzyılların nasıl belediye başkanı olunur o vizyon içinde çalışıyoruz. Görülen eserlerde de az önce sayın bakanımızın ifade ettiği başka yerlerde maketler yapılır ama, proje bir türlü faaliyete geçmez. Bizde projeler yapılıp işler bittikten sonra maketler yapılıyor. Yani aşağıda görülen maketlerin tümü yapılmış, bitmiş hizmetler. Yaşam merkezi, spor merkezi, rehabilitasyon merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi Türkiye’nin önünde ve Türkiye’ye rol model olan hizmetlerdir. Bir taraftan da Yeşil Kuşak Projesi kapsamı içerisinde var olan okulların başka bir yere taşınması ve 200 dönümlük şehir parkının oluşması noktasındaki çalışmalarımız da bu çerçevede devam ediyor. Diğer taraftan klasik belediyecilik hizmetleri olarak tarif ettiğimiz sosyal ve kültürel merkezler, parklar bahçeler ve çevre düzenleme çalışmaları, yol asfalt ve kaldırım çalışmaları o hizmetlerde Türkiye’de rekor denilebilecek bir ölçüde. Şu an biz Battalgazi bölgesinde Belediye olarak bahçe yolları da dahil asfaltlamadığımız hiçbir yol kalmamıştır” diye konuştu.

