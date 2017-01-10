10 Ocak 2017 Salı

Eşimle gurur duyuyorum!

İzmir’deki terör saldırısında daha büyük bir faciayı önleyen ve teröristlerle son mermisine kadar çatışarak şehit düşen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin, “Eşimle gurur duyuyorum. Çocuklarımın babasız kalmasına üzülüyorum. Vatan sağ olsun” dedi.

10 Ocak 2017 Salı 11:52
Eşimle gurur duyuyorum!

  İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, İzmir Adliyesine düzenlenen hain saldırıda teröristlerle silahının son mermisine kadar çatıştıktan sonra vurularak şehit düşen ve olası daha büyük bir faciayı önleyen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in ailesine telefonla taziye dileklerinde bulundu. Şehit polisin eşi Rabia Sekin’e taziyelerini ileten Ağar, “Emin olun 24 saat hizmetinizdeyim. Ben ve arkadaşlarım üstümüze düşeni yapacağız. Çocuklarınızı üniversite eğitimlerini bitirene kadar okutacağız. Çocuklarının her şeyiyle ben ilgileneceğim. Merak etmeyin” dedi. Ağar ile telefonda konuşan Rabia Sekin ise eşiyle gurur duyduğunu anlatarak, “Çocuklarım babasız kaldı. Acımız çok büyük. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

ACIMIZ BÜYÜK AMA…
  Şehit polisin öğretmen kardeşi Vedat Sekin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kendilerini aradığını anımsatarak, “Herkes yanımızda. Bu gurur sadece ben ve ailemin değil, bütün Türkiye’nin gururu. Hepimizin kahramanı oldu. Bu nedenle dik duruyoruz, asla eğilmiyoruz. Hiçbir zamanda bu ülkeyi bölemeyeceklerini söylemeye çalışıyoruz. Acımız büyük ama gurur daha fazla, devlet büyüklerimiz, çocuklar için çok fazla şey söylediler bunları değerlendireceğiz. Devlet yanımızda olduğu için herhangi bir şüphemiz yok” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya