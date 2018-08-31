İlçe Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende Personel Asteğmen Hakan Gök bir konuşma yaptı.

96 YIL ÖNCE…

Gök, konuşmasında “Bugün asil Türk milleti ve kahraman Türk ordusunun ebedi başkomutanı önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milleti ile birleşerek 96 yıl önce gerçekleştirdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Gününü gururla kutluyoruz. ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyerek manda ve himayeyi ret eden yalınızca Türk ulusunun vatan sevgisine ve özgürlük tutkusuna güvenen Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da çok güç şartlarda Samsun’a çıkmasıyla milli mücadele başlamıştır. Onun önderliğinde kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğu ile hurda demirlerden silah ve mermi yapılarak atla, kağanı ile ya istiklal ya ölüm parolası ile başlatılan mücadelede dünyada eşi görülmemiş bir kurtuluş savaşı kazanılmıştır” diye konuştu.

Törene İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Cumhuriyet Savcısı Emine Örs, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. busabahmalatya.com