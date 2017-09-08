Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, komşu ilçe Gürün’ün Kaymakamı iken tayini çıkan Fatih Özdemir’i Günpınar Şelalesinde ağırladı.

Burada konuşan Başkan Eser, yaptığı hizmetlerden dolayı Özdemir’e teşekkür ederek, Özdemir’in Gürün’e güzel hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Kaymakam Özdemir ise, Gürün’de görev yaptığı süre boyunca hiç bir olumsuzluk yaşamadığını ifade ederek, kendilerini ağırladığı için Başkan Eser’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Eser, Kaymakam Fatih Özdemir’e Darende Belediyesinin çini atölyesinde işlenen çini hediye etti. Eser, daha sora Özdemir’e yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.

HABER MERKEZİ