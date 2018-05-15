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Eser'den Ramazan mesajı...

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

Eser'den Ramazan mesajı...

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

15 Mayıs 2018 Salı 16:51
Eser'den Ramazan mesajı...

Başkan Eser, Ramazan'ın Türk Millet'ine ve İslam Alemine huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Allah’tan niyaz ederek, “Her sene Ramazan, ötelerden kutlu bir misafir olarak gelir bizlere, Rabbimizin katından sayısız nimetler getirir. Bizlere rahmet, mağfiret getirir, kardeşlik bağlarımızı yeniden inşa etmeye gelir. Milletçe hoş geldin diyoruz, iyi ki geldi Ramazan, çünkü yorgun ve bitap düşen yüreklerimizin Ramazan'ın bize getireceği rahmete çok ihtiyacı var. Suya hasret kalmış çorak arazilerin yağmura duyduğu ihtiyaç gibi çorak kalmış yüreklerimizin Ramazanın şifa dağıtan rahmet eline ihtiyacı var. Her zamankinden çok daha muhtaç olduğumuz bir zamanda Ramazan’ı sevinçle karşılıyoruz. Her sene gelen Ramazan bize bazı hatırlatmalarda bulunur. Bize kendimizi, Rabbimizi, yanı başımızda varlığının farkında olmadığımız kardeşimizi, annemizi, babamızı, komşumuzu, ailemizi, unuttuğumuz her şeyi bize hatırlatmaya gelir. Ramazan bir hatırlatma ayıdır aynı zamanda. Ramazan bize fani olanları da baki olanları da dünyanın faniliğini, gücün, servetin faniliğini de hatırlatır. Ramazan iyiliğin, güzelliğin, erdemin, faziletin, adaletin, ahlakın baki olduğunu hatırlatmaya gelir. Kaybettiğimiz kardeşlik rüzgarını getirir bize her sene. Ramazan örselenen kardeşliğimizi tamir etmeye, kırdığımız gönülleri yeniden yapmaya gelir. Ramazanın en önemli özelliklerinden bir tanesi, bize her sene Kuran'ımızı getirmiş olmasıdır. Kuran’ın sadece 14 asır önce nazil olup biten bir kitap olmadığını, Kuran’ın bir hayat kitabı olduğunu ve her sene bize Kuran’ın kendi kalbimize, gönlümüze yeniden indirildiğini hatırlatır. Ramazan mektebinin en önemli derslerinden birisi, iyiliktir. Hem nefsimizde hem dünyamızda iyiliği yeniden egemen kılmak için çalışmalıyız. Bu vesile ile Darende’deki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimiz ile İslam Coğrafyasının Ramazan’ı en güzel şekilde yaşamasını temenni ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

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İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeİsrailKınamaSüleyman Eser
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