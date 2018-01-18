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Eser, Darendelilerin sorunlarını dinledi

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ilçeye bağlı Heyik Eteği Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Eser, Darendelilerin sorunlarını dinledi

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ilçeye bağlı Heyik Eteği Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Esvet TUTAK
Esvet TUTAK
18 Ocak 2018 Perşembe 11:33
Eser, Darendelilerin sorunlarını dinledi

Burada konuşan Başkan Eser, vatandaşların daha refah bir şekilde yaşaması için çalıştıklarını belirterek, mahallenin güzel bir görünüme kavuşmasını istediklerini söyledi.

Başkan Eser, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Siz her zaman devletinizin yanında oldunuz, bayrağınıza saygılısınız, caminize bağlısınız, ezanınıza bağlısınız, memleketinize duyarlısınız, sizin yanlışınız yok. Dolayısıyla siz hizmetin en güzeline layıksınız. Biz size ne kadar hizmet etsek az. Biz sizin emrinizdeyiz" diye konuştu.

10 FABRİKA YERİ SATTIK

Darendelilere istihdam sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını da aktaran Başkan Eser, “Organize sanayisinde 10 tane fabrika yeri sattık, şeytanın bacağını kırarsak baharda 1 veya 2 fabrikanın temelini atarsak, ben size bunun müjdesini de vereyim onlarla da görüşmeler yapıyoruz irtibatlarımızı sürdürüyoruz, iş adamlarımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlar bir kurulmaya başlarsa inşallah onlar da faaliyete geçince iş sahalarımız da olur. Çocuklarımız da mağdur olmaz. En güzel şekilde onlar da çalışırlar onlar da mutlu olurlar" ifadelerini kullandı.

Eser, bu yıl ilçeye doğal gaz getireceklerini de söyledi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman EserHeyik Eteği Mahallesi
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