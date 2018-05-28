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Eser, belediye personelleriyle iftarda buluştu

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, belediye personelleri ile iftarda bir araya geldi. 

Eser, belediye personelleriyle iftarda buluştu

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, belediye personelleri ile iftarda bir araya geldi. 

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:54
Eser, belediye personelleriyle iftarda buluştu

Burada konuşan Başkan Eser, Ramazan ayının manevi atmosferinin insanların arasındaki sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu belirterek, “Darende’de böylesi tabloların oluşmasına inşallah sürekli vesile olacağız. Güzel şeyleri yapmak için öncelikle personelin huzurunu sağlamak gerekiyor. Sizin sağlığınızı korumamız gerekiyor” şeklinde konuştu. 
Başkan Eser, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Gördüğünüz gibi dünya kaynıyor, dışarıda insanlar perişan, Suriyelileri görüyorsunuz, Iraklıları görüyorsunuz, Afganları görüyorsunuz yani dünyanın bir çok ülkesi kaynıyor ama bu cennet vatan Türkiye bu güzel ülkede biz dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bunu yaşarken de bu güzellikleri her zaman göz ardı etmemeliyiz. Bunlardan en güzel şekilde faydalanmalıyız. Biz Darende olarak her şeyin en güzelini düşünmeliyiz ülkemizde bu güzelliklerden katkıda bulunmalıyız" diye konuştu. 
Belediyenin Sosyal Tesisleri'ndeki iftar yemeğine Başkan Yardımcıları Savaş Kazancıoğu, Ahmet Delibaş, daire müdürleri ve belediye personeli aileleriyle birlikte katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaDarendeSüleyman EserIftar
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