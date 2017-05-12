12 Mayıs 2017 Cuma

Ermeni sorununun hukuki yönleri konuşuldu

5’incisi Malatya’da gerçekleştirilen "1915 Olayları ve Uluslararası Hukuk” temalı çalıştayda konuşan Emekli Büyükelçi ve Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Alev Kılıç, “Ermeni sorununun hukuki yönlerini masaya yatırıyoruz” dedi.

12 Mayıs 2017 Cuma 10:59
Ermeni sorununun hukuki yönleri konuşuldu

  "1915 Olayları ve Uluslararası Hukuk” temalı çalıştayın 5’incisi Malatya’da gerçekleştirildi. Dün İnönü Üniversitesi Kalegöl Otel’de düzenlenen çalıştaya Emekli Büyükelçi ve Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Alev Kılıç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve yaklaşık 25 akademisyen katıldı.

Çalıştaydan önce gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan Emekli Büyükelçi, Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Alev Kılıç, Avrasya İncelemeleri Merkezinin diğer konuların yanında özellikle Ermeni sorunuyla yakından ilgilenen belki de Türkiye’de uzun vadeli bu konuda tek çalışan bir düşünce kuruluşu olduğunu söyledi.

BİR DİZİ ÇALIŞTAY DÜZENLEDİK
  Bu çalıştayı çeşitli üniversitelerle ortaklaşa yaptıklarını dile getiren Kılıç, “Biz bir süredir Ermeni sorununun hukuki yönlerini masaya yatırıyoruz. Ermenilerin taleplerinin hukuki yönleri ve bunlara karşı vereceğimiz cevaplar. Bununla ilgili akademisyenlerle, hukukçu akademisyenlerle ve tarihçilerle bir dizi çalıştay düzenledik. Çeşitli üniversitelerle iş birliği içerisinde Çanakkale 18 Mart’ta Üniversitesi’yle başladık. Üniversitelerle ortak çalışmalar yaptık. Bu çalıştayların 5’incisini de Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle gerçekleştirdik. Onun için de toplantımızı Malatya İnönü Üniversitesi’nin bu yerleşkesinde düzenledik. Bugün de Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen yaklaşık 25 akademisyenle tekrar aynı konuda aynı konunun farklı boyutlarında bir çalıştay düzenliyoruz” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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