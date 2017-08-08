Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Rönesans Holding aracılığı ile dünyada ve Türkiye’de dev yatırımlara imza atan, Malatyalı olmasıyla gurur duyduğumuz ve MalatyaPark’ın ortakları arasında yer alan Erman Ilıcak, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Başdemir ve Mergen Property&Asset Management’in Kurucu Ortaklarından Sayın Nevzat Yavan’ın eşliğinde MalatyaPark’ı gezdi.

Açılışının 8. yıldönümü yaklaşırken, marka karmasını güçlendirerek hizmet vermeye devam eden MalatyaPark’ın çalışmalarını takdirle karşılayan İşadamı Erman Ilıcak, Cumhurbaşkanı’nın Malatya Mitingine katılmak üzere Malatyapark’tan ayrıldı.

HABER MERKEZİ