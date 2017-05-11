1970’lerden bu yana meme kanserinin görülme oranında ciddi bir artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertekin ‘‘Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümördür. İstatistiklere göre her on dört kadından birinde memede kist gelişmekte. Ve bu kistlerin %50’si tekrarlayan hücrelerdir. 30 yaşından sonra risk artıyor. Menopoza giriş evresi olan 45-55 yaşları arasında artış oranında bir duraklama görülse de 55 yaşından sonra sıklığı hızla artıyor’’ dedi.

KANSER BELİRTİLERİ

Erken teşhiste bilinçli olmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, meme kanserinin belirtilerini açıkladı. Ertekin, “Memede veya koltuk altında ele gelen sertlik ya da şişlik, meme başında akıntı, meme başında içe doğru çekilme, çökülme veya şekil bozuklukları, meme başı derisinde değişiklikler, meme cildinde yara veya kızarıklık, meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü) ve memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık) gibi belirtiler varsa hemen bir hekime başvurulmalıdır” diye konuştu.

İLK DESTEKÇİ KENDİNİZ OLMALISINIZ

Radyasyon Onkoloji Uzm. Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, “20 yaşını geçmiş her kadın adetinin bittiği tarihten sonra ilk 10 gün içerisinde kendisini muayene etmelidir. Sadece ayda 10 dakika ayırarak yapılacak meme muayenesi ile kendinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca düzenli kontrol, mamografi ve meme ultrosonografisi ile taramalar ihmal edilmemelidir. Bu tarama programları sayesinde erken evre meme kanseri yakalama oranları hızla artmaktadır” ifadelerini kullandı.

10 YIL ÖNCE MAMOGRAFİYE BAŞLAMALIDIR

Meme kanserinde risk faktörleri ve bu risk faktörlerini taşıyanların yapması gerekenleri anlatan Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, “Birinci derece akrabasında meme kanseri olanlar, 12 yaşından önce adet olanlar, ilk doğumu 30 yaşından sonra yapanlar, doğurmamış olanlar, menepozu 55 yaşından sonraya kalan kadınlar için risk vardır. Ve riskleri taşıyanlar, 18 yaşından itibaren her ay kendini muayene etmeli, 25 yaşından itibaren her altı ayda bir klinik muayeneden geçmeli, 25 yaşında veya hastalığın görüldüğü aile bireyinin hastalığının başladığı yaştan 10 yıl önce mamografiye başlamalıdır” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARICIDIR

Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, “Her şeye rağmen, ayda sadece 10 dakika ayırarak yapacağınız muayene ile meme kanserine karşı en büyük güvenceye sahip olabilirsiniz. Söz konusu belirtilerin biri dahi sizde varsa, zaman kaybetmeden bir onkoloji uzmanına başvurmalısınız. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarıcıdır” diyerek konuşmasını noktaladı.

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