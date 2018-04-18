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Erken Seçim  Görüşmesi Yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında  beklenen görüşme yapıldı.

Erken Seçim  Görüşmesi Yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında  beklenen görüşme yapıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
Erken Seçim  Görüşmesi Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de  görüşme yaptı. Erdoğan'ın Dün açıklandığı gibi saat 13.30'da başlayan görüşme 30 dakika sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili saat 15.30'da açıklama yapacak.

Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı. Bu arada 24 Haziran'da üniversite sınavı da yapılacak. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek olan açıklamaya çevrildi.

BAHÇELİ 26 AĞUSTOS'TA ERKEN SEÇİM İSTEMİŞTİ

Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak olan  Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.

Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. HDP erken seçim çağrısının tesadüf olmadığını Bahçeli'nin Erdoğandan habersiz böyle bir açıklama yapamayacağını iddia etmişti.  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 18.04.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimRECEP TAYYİP ERDOĞANDevlet Bahçeli
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