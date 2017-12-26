Son aylarda üst üste gelen akaryakıt zamları, otobüs bileti fiyatlarının artmasına neden oldu. Durumdan mustarip olan vatandaş ise çözümü uçakla seyahat etmekte buldu. Kampanyalı fiyatlar ya da erken rezervasyonlar ile neredeyse otobüs bileti seviyesine gelen uçak biletleri, bu anlamda vatandaş için bir çözüm yolu oldu.

BİLETLERE ZAM YAPILACAK

Bu anlamda Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, son haftalarda yaşanan hareketlilik dışında durgun zamanlar yaşandı. Akaryakıt zamlarından dolayı zam yapmadıklarını, ancak önümüzdeki günlerde mecburen zamma gideceklerini belirten firma yetkilileri, yılbaşı yaklaşırken daha fazla hareketlilik yaşanmasını beklediklerini ifade ettiler. Yolcular ise havayolu ulaşımının cazip olduğunu söylüyor.

Bir firma yetkili Buse Türk, şu anda biraz yoğun olduklarını ve bu yoğunluğun hem yılbaşı hem de üniversite sınav dönemine yaklaşıldığı için arttığını ifade etti. Türk, "Yılbaşı tatili ve sınav dönemi olduğu için seferlerimiz arttı. Yolcu sayımız da arttı" dedi. Türk, "Şu anda fiyatlarda bir artış söz konusu değil. Ancak bilet fiyatlarında bir artış yaşanacak" dedi.

5 HAVALİMANINI GEÇTİ

Diğer taraftan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin açıkladığı yolcu sayılarına göre Malatya Havalimanı Kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik artış ile 75 bin 634 yolcuya ulaşırken on bir ayın sonunda 813 bin 767 yolcuya hizmet verdi. 2017 yılının Ocak ayında 65,206 Şubat ayında 63,219 Mart ayında 68,484 Nisan ayında 69 bin 547 Mayıs ayında 74,716 Haziran ayında 71,136, Temmuz ayında 85,081, Ağustos ayında 82 bin 786, Eylül ayında 80,126 ve Ekim ayında 77,832 yolcuya hizmet veren Malatya Havalimanı, Kasım ayı sonunda toplam yolcu sayısında yüzde 12’lik bir artış oranı yakaladı. Malatya Havalimanı Kasım ayında hizmet verdiği yolcu sayısı ile tarifeli ya da tarifesiz seferlerde hizmet veren 5 havalimanının on bir ayda hizmet verdiği yolcu sayısından daha fazlasına bir ayda hizmet vermiş oldu.









TÜRKAN YILDIZ